FÊTE DE NAUSSAC Naussac-Fontanes
samedi 25 juillet 2026 · Naussac-Fontanes
Informations pratiques
Naussac-Fontanes
FÊTE DE NAUSSAC
Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Le Comité des Fêtes de Naussac Fontanes organise la Fête du village de Naussac sur 2 jours avec au programme jeux divers pour toute la famille, pétanque, repas, soirées musicales, vide grenier … et Grand Feu d’artifice tiré de la digue sur le Lac de Naussac samedi soir.
Le Comité des Fêtes de Naussac Fontanes organise la Fête du village de Naussac sur 2 jours avec au programme jeux divers pour toute la famille, pétanque, repas, soirées musicales, vide grenier … et Grand Feu d’artifice tiré de la digue sur le Lac de Naussac samedi soir. .
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 40 08 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Naussac-Fontanes Festival Committee is organizing the Naussac Village Festival, a two-day event featuring a variety of games for the whole family, pétanque, meals, musical evenings, a yard sale… and a grand fireworks display launched from the dam on Lake Naussac on Saturday evening.
L’événement FÊTE DE NAUSSAC Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Naussac-Fontanes (Lozère)
- RÉGATE CATA NAUSSAC Naussac-Fontanes 11 juillet 2026
- TRIATHLON LANGOGNE NAUSSAC Naussac-Fontanes 18 juillet 2026
- RÉGATE LES 6 HEURES DE NAUSSAC Naussac-Fontanes 15 août 2026
- FÊTE DU PAIN Naussac-Fontanes 23 août 2026
- NAUSSAC RUN NATURE Naussac-Fontanes 27 septembre 2026