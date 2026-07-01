Informations pratiques

Naussac-Fontanes

FÊTE DE NAUSSAC

Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Le Comité des Fêtes de Naussac Fontanes organise la Fête du village de Naussac sur 2 jours avec au programme jeux divers pour toute la famille, pétanque, repas, soirées musicales, vide grenier … et Grand Feu d’artifice tiré de la digue sur le Lac de Naussac samedi soir.

Le Comité des Fêtes de Naussac Fontanes organise la Fête du village de Naussac sur 2 jours avec au programme jeux divers pour toute la famille, pétanque, repas, soirées musicales, vide grenier … et Grand Feu d’artifice tiré de la digue sur le Lac de Naussac samedi soir. .

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 37 40 08 49

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English :

The Naussac-Fontanes Festival Committee is organizing the Naussac Village Festival, a two-day event featuring a variety of games for the whole family, pétanque, meals, musical evenings, a yard sale… and a grand fireworks display launched from the dam on Lake Naussac on Saturday evening.

L’événement FÊTE DE NAUSSAC Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT Langogne