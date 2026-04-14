Fête de Pâques au Vieux Saint-Aubert, La Trousserie, Putanges-le-Lac
Fête de Pâques au Vieux Saint-Aubert, La Trousserie, Putanges-le-Lac dimanche 26 avril 2026.
Fête de Pâques au Vieux Saint-Aubert Dimanche 26 avril, 14h00 La Trousserie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00
La Trousserie Saint Aubert-sur-Orne Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Chasse aux œufs pour les petits! Chasse aux trésors pour tous! Buvette sur place.
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