Fête de Pâques au Vieux Saint-Aubert, La Trousserie, Putanges-le-Lac

Fête de Pâques au Vieux Saint-Aubert Dimanche 26 avril, 14h00 La Trousserie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

La Trousserie Saint Aubert-sur-Orne Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Chasse aux œufs pour les petits! Chasse aux trésors pour tous! Buvette sur place.