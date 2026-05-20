Fête de pays et festival des arts Lavoûte-Chilhac
Fête de pays et festival des arts Lavoûte-Chilhac samedi 1 août 2026.
Lavoûte-Chilhac
Fête de pays et festival des arts
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Ambiance musicale, buvette et repas en plein air par le club de pétanque sur la place des anciens Moulins .
Concours de peinture et expositions artistiques organisées par l’association Amiplume.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
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English :
Musical entertainment, refreshments and an open-air meal by the pétanque club on the Place des Anciens Moulins.
Painting competition and art exhibitions organized by the Amiplume association.
L’événement Fête de pays et festival des arts Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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