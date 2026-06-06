Fête de printemps Bassin des Dervallières Nantes
Fête de printemps Bassin des Dervallières Nantes samedi 13 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 09:00 – 23:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme :A partir de 9h : vide-grenierA partir de 14h : animations variées, bal, concert et restaurationOrganisé par la Maison de quartier des Dervallières (ACCOORD) avec les associations du quartier
Bassin des Dervallières Nantes 44100
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