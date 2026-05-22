Fête de quartier Dalle Rozanoff Paris

Jeux collaboratifs, ateliers, création de badges, sculptures en ballons, activités sportives, animation musicale… Fêtez l’été avec nous sur la dalle Rozanoff !

Choisissez votre camp : ambiance sportive d’un côté, ambiance détente et activités manuelles de l’autre.

En partenariat avec la Fondation jeunesse Feu vert, l’association les 12 sourires, le Périscope, Autour de la baleine, la bibliothèque Saint-Éloi, le Relais 59, l’antenne du Claje Paris anim’ Maya Angelou, la Mairie du 12e.

mercredi 1er juillet, de 15h à 21h

tout public

entrée libre sur la dalle Rozanoff

La Fondation jeunesse Feu Vert et les partenaires du quartier Saint-Éloi vous invitent à leur fête de la rentrée !

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00

Dalle Rozanoff 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.jeunessefeuvert.com/ +33144648400 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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