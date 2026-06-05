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Fête de quartier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Fête de quartier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Fête de quartier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre socioculturel des Bourderies

Adresse : 2A Rue de Saint Brévin

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00

Tarif : Gratuit, restauration et boissons payantes sur place.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 11:00 –
Gratuit : oui Gratuit, restauration et boissons payantes sur place. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Au programme :Toute la journée : Friperie des Bourderies / Stand vélo avec la Frat / Bibliothèque de rue avec / Atelier graf avec Yassin LatracheLe matin :11h30 – 13h30 : atelier d’échassesA midi :12h00 – 14h00 : grillades plancha, boisson (viande prévue par le centre socioculurel, formule payante)L’après-midi :14h00 – 18h00 : jeux en bois familiaux et espace de motricité jeune enfant avec l’équipe du CSC14h30 – 18h00 : atelier héné et café/thé/gateaux avec l’association Lire&Écrire / atelier maquillage avec l’équipe de l’accueil de loisirs Accoord Alain Fournier15h00 – 17h00 : point information avec Rozenn du CCAS de la Ville de Nantes15h15 – 15h45 : chorale des Templitudes16h30 – 17h00 : spectacle « Mille et une nuit » par l’association Lire&Écrire17h00 – 18h00 : portes ouvertes de l’association Môme Nantes (garderie créative)18h00 – 19h00 : concert de Bamboo Kreyol

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46


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