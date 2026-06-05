Fête de quartier des Bourderies Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 11:00 –

Gratuit : oui Gratuit, restauration et boissons payantes sur place. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Au programme :Toute la journée : Friperie des Bourderies / Stand vélo avec la Frat / Bibliothèque de rue avec / Atelier graf avec Yassin LatracheLe matin :11h30 – 13h30 : atelier d’échassesA midi :12h00 – 14h00 : grillades plancha, boisson (viande prévue par le centre socioculurel, formule payante)L’après-midi :14h00 – 18h00 : jeux en bois familiaux et espace de motricité jeune enfant avec l’équipe du CSC14h30 – 18h00 : atelier héné et café/thé/gateaux avec l’association Lire&Écrire / atelier maquillage avec l’équipe de l’accueil de loisirs Accoord Alain Fournier15h00 – 17h00 : point information avec Rozenn du CCAS de la Ville de Nantes15h15 – 15h45 : chorale des Templitudes16h30 – 17h00 : spectacle « Mille et une nuit » par l’association Lire&Écrire17h00 – 18h00 : portes ouvertes de l’association Môme Nantes (garderie créative)18h00 – 19h00 : concert de Bamboo Kreyol

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46



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