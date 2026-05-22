Fête de quartier des Pareuses Maison de quartier Pontarlier
Fête de quartier des Pareuses Maison de quartier Pontarlier samedi 13 juin 2026.
Pontarlier
Fête de quartier des Pareuses
Maison de quartier 15 Rue des Pareuses Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par la Maison de Quartier des Pareuses.
Kermesse, Tombola, châteaux gonflable, tournoi de football, maquillage, sculpture sur ballon, vente de gâteaux, barbecue, buvette. .
Maison de quartier 15 Rue des Pareuses Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 55 42 pareuses@sfr.fr
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English : Fête de quartier des Pareuses
L’événement Fête de quartier des Pareuses Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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