Fête de quartier des Pareuses Maison de quartier Pontarlier

Pontarlier

Fête de quartier des Pareuses

Maison de quartier 15 Rue des Pareuses Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par la Maison de Quartier des Pareuses.

Kermesse, Tombola, châteaux gonflable, tournoi de football, maquillage, sculpture sur ballon, vente de gâteaux, barbecue, buvette. .

Maison de quartier 15 Rue des Pareuses Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 55 42 pareuses@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de quartier des Pareuses

L’événement Fête de quartier des Pareuses Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS