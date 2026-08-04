Fête de Rentrée du Centre Social de Figeac Figeac
mercredi 16 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Fête de Rentrée du Centre Social de Figeac
place vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo organise sa fête de rentrée en partenariat avec les acteurs de la Semaine de la mobilité
Le Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo organise sa fête de rentrée en partenariat avec les acteurs de la Semaine de la mobilité. Cette journée conviviale propose des animations pour tous les âges afin de découvrir les activités du centre social et de ses partenaires. Les visiteurs pourront participer à des ateliers, assister à des démonstrations, partager des moments festifs et découvrir des solutions de mobilité adaptées au territoire.
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place vival Figeac 46100 Lot Occitanie centresocial@ville-figeac.fr
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English :
The Nicole-Paulo Social and Prevention Center is organizing its back-to-school festival in partnership with the organizers of Mobility Week
L’événement Fête de Rentrée du Centre Social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Figeac
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