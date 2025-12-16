Festival des Rencontres Musicales de Figeac Figeac

Festival des Rencontres Musicales de Figeac

divers lieux sur le Grand Figeac Figeac Lot

Tarif : 20 – 20 – 21.5 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-06

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival des rencontres musicales est un festival de musique dite classique, c’est un moment de convivialité autour d’artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…

Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…

divers lieux sur le Grand Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie contact@festivaldefigeac.com

English :

The Festival des rencontres musicales is a festival of classical music, combining concerts to satisfy the most demanding music lovers and convivial musical evenings in the villages around Figeac. It’s a moment of conviviality around top-quality international artists for passionate music lovers…

Concerts in the castles and churches of the Pays de Figeac with orchestra and choir, chamber music, recitals, etc…

