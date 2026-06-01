FÊTE DE SAINT-CAPRAIS PLACE DU VILLAGE Grenade
FÊTE DE SAINT-CAPRAIS PLACE DU VILLAGE Grenade samedi 27 juin 2026.
Grenade
FÊTE DE SAINT-CAPRAIS
PLACE DU VILLAGE 42 Rue du Rouanel Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Mairie de Grenade vous donne rendez-vous dans le hameau de Saint-Caprais pour la fête du village !
Au programme cette année 12h Apéritif offert par la Mairie ; 12h30 Restauration possible (5€/pers.) Saucisse & merguez grillées+ frites+ 1 boisson. 14 h Début du concours de pétanque ; 19 h Animation musicale DUO ZEN ; 20h Repas sur inscription ; 22h Feu d’artifice. Buvette sur place tout au long de la journée et de la soirée. Soirée animée par le DJ Animusical. 0 .
PLACE DU VILLAGE 42 Rue du Rouanel Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr
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English :
The City of Grenade invites you to the hamlet of Saint-Caprais for the village festival!
L’événement FÊTE DE SAINT-CAPRAIS Grenade a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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