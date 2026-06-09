Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAGE DE GRS Grenade

STAGE DE GRS Grenade

STAGE DE GRS Grenade vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : GYMNASE

Ville : 31330 Grenade

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 35 35 35 Tarif enfant

Grenade

STAGE DE GRS

GYMNASE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le Foyer Rural de Grenade, et Manon, vous proposent un stage de GRS !
Ce stage est accessible aux enfants à partir de 6 ans. 35  .

GYMNASE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65  foyerruralgrenade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de Grenade, and Manon, offer you a GRS workshop!

L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Grenade (Haute-Garonne)