STAGE DE GRS Grenade
STAGE DE GRS Grenade vendredi 3 juillet 2026.
Grenade
STAGE DE GRS
GYMNASE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Foyer Rural de Grenade, et Manon, vous proposent un stage de GRS !
Ce stage est accessible aux enfants à partir de 6 ans. 35 .
GYMNASE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Grenade, and Manon, offer you a GRS workshop!
L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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