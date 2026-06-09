Grenade

STAGE DE GRS

GYMNASE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Foyer Rural de Grenade, et Manon, vous proposent un stage de GRS !

Ce stage est accessible aux enfants à partir de 6 ans. 35 .

GYMNASE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade, and Manon, offer you a GRS workshop!

L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE