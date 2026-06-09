HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade
HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade samedi 4 juillet 2026.
Grenade
HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 4 Juillet 2026, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec le peintre Olivier GINER.
Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !
Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures aquarelles d’Olivier GINER, intitulée L’Imaginarium . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mercredi 1er au Jeudi 30 Juillet 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Le petit mot d’Olivier
Imaginarium est une plongée dans mon univers, un monde où se rencontrent l’encre et le rêve, la douceur des aquarelles et l’ironie des chimères. Entre poésie et surréalisme, des architectures fantastiques, des créatures hybrides et des animaux réinventés composent un véritable cabinet de curiosités graphiques.
Chaque œuvre est une porte entrouverte sur un ailleurs un territoire où le merveilleux flirte avec l’étrange, où l’humour se mêle à l’inquiétude, où la couleur devient un langage intime.
L’Imaginarium est cet espace intérieur où je convoque mes obsessions, mes visions et mes fantaisies pour les offrir au regard du spectateur.
En parcourant l’exposition, le visiteur traverse un univers multiple bestiaire fantastique, paysages oniriques, scènes urbaines détournées, … Autant de fragments d’un monde parallèle où l’encre devient sang et la création, nécessité.
Contacts de l’artiste
06 45 42 37 03 ;
giner.olivier@yahoo.fr ;
https://www.inkblood.net/ ;
Facebook https://www.facebook.com/Ikbd.net/ ;
Instagram https://www.instagram.com/inkblood.net_ 0 .
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
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English :
A Matinée Rencontre is organized on Saturday, July 4, 2026, from 10:00 am to 12:30 pm, to exchange ideas with painter Olivier GINER.
L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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