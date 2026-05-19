STAGE DANSE Grenade
STAGE DANSE Grenade mardi 7 juillet 2026.
Grenade
STAGE DANSE
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de danse !
Ce stage de danse est avec Tiphaine Garcia.
Au programme
17h30/18h30 Découverte Hip hop enfant (dès 6 ans)
18h30/19h30 Street Jazz Ados/adulte tous niveaux
20h/21h15 Modern Jazz -ado/adulte tous niveaux 15 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Grenade offers a dance workshop!
L’événement STAGE DANSE Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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