Grenade

STAGE DANSE

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de danse !

Ce stage de danse est avec Tiphaine Garcia.

Au programme

17h30/18h30 Découverte Hip hop enfant (dès 6 ans)

18h30/19h30 Street Jazz Ados/adulte tous niveaux

20h/21h15 Modern Jazz -ado/adulte tous niveaux 15 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade offers a dance workshop!

L’événement STAGE DANSE Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE