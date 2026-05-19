STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS Grenade
STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS Grenade lundi 6 juillet 2026.
Grenade
STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 95 – 95 – 100 EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-06
Le Foyer Rural de Grenade organise des stages de théâtre pour les enfants de 8 à 15 ans !
Nathalie vous attend du 6 au 8 juillet 2026 de 9h à 17h pour des journées ludiques et créatives autour du jeu, de l’expression et de l’imagination.
Tarif 95/100 € 95 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Grenade organizes theater workshops for children aged 8 to 15!
L’événement STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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