Grenade

STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 95 – 95 – 100 EUR

95

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-06

Le Foyer Rural de Grenade organise des stages de théâtre pour les enfants de 8 à 15 ans !

Nathalie vous attend du 6 au 8 juillet 2026 de 9h à 17h pour des journées ludiques et créatives autour du jeu, de l’expression et de l’imagination.

Tarif 95/100 € 95 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade organizes theater workshops for children aged 8 to 15!

L’événement STAGE DE THÉÂTRE 8/15 ANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE