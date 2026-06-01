Fête de Sancey Sancey
Fête de Sancey Sancey vendredi 26 juin 2026.
Sancey
Fête de Sancey
Parking CCPSB Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
La traditionnelle fête de Sancey revient ! Manèges sur le parking de la Comcom’ et animations tout le week-end. Buvette à partir de 18h vendredi et samedi puis dimanche toute la journée. Repas le dimanche midi sur réservation. .
Parking CCPSB Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 46 57 39 cdfsancey@orange.fr
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English : Fête de Sancey
L’événement Fête de Sancey Sancey a été mis à jour le 2026-06-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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