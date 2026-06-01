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Fête de Sancey Sancey

Fête de Sancey Sancey vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Parking CCPSB

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sancey

Fête de Sancey

Parking CCPSB Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26

La traditionnelle fête de Sancey revient ! Manèges sur le parking de la Comcom’ et animations tout le week-end. Buvette à partir de 18h vendredi et samedi puis dimanche toute la journée. Repas le dimanche midi sur réservation.   .

Parking CCPSB Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 46 57 39  cdfsancey@orange.fr

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English : Fête de Sancey

L’événement Fête de Sancey Sancey a été mis à jour le 2026-06-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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