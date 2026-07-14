Fête des associations Arles

Informations pratiques

Arles

Fête des associations

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 septembre 2026, de 10H à 17H, notre traditionnelle fête des associations présentera toute la diversité et la richesse des associations arlésiennes. 200 stands seront présents !

Le 20 septembre 2026, elles seront là au rendez-vous !



Grand rendez-vous de la rentrée, notre traditionnelle fête des associations présente toute la diversité et la richesse des associations arlésiennes. Cette journée festive est l’occasion unique de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre tissu associatif dans les domaines sportif, culturel, artistique, humanitaire, etc.



La plupart des associations sont déjà rodées à l’exercice et ont préparé leur stand pour être opérationnelles dès l’arrivée des premiers Arlésiens. En déambulant sur le boulevard vous pourrez constater que dès 8 h du matin pour certains le barnum est déjà en place, d’autres sont prêts à fouler le tapis de danse soigneusement posé sur le sol à côté de leur stand et des poissons spécialement pêchés pour l’occasion se préparent pour assurer le show dans des aquariums aux côtés de nombreux musiciens en train d’accorder leurs violons.



Côté public l’envie est chaque année au rendez-vous avec la venue de milliers de personnes et de familles ! Toute la journée, en plus de la visite des stands, le public peut assister à des démonstrations ou s’initier à des activités culturelles et sportives pour enfin adhérer à une ou plusieurs activités pour l’année à venir.



Nous tenons à remercier vivement les nombreux bénévoles qui s’engagent et tiennent un rôle essentiel dans l’animation de la vie locale arlésienne.



À cette occasion, comme chaque année, les bénévoles de la Maison de la vie associative d’Arles offriront le café et la madeleine aux associations exposantes de 7 h à 9 h 30 sur le stand de la Maison de la vie associative. Venez nombreux ! .

Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

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English :

On September 20, 2026, from 10 a.m. to 5 p.m., our traditional community organizations fair will showcase the full diversity and richness of Arles’s community organizations. There will be 200 booths!

L’événement Fête des associations Arles a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Arles