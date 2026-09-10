Fête des associations, Château de Gavaudun, Gavaudun

Informations pratiques

Fête des associations Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Gavaudun Lot-et-Garonne

La plupart des activités seront gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

La Fête des associations vous invite à partager un moment convivial autour de nombreuses animations pour tous les âges.

Au programme : parcours nature inspiré de l’univers de Sylvain Trabut, reconnaissance des empreintes d’animaux sauvages, descente en rappel, pétanque, caméra obscura, jeux, vente de gâteaux, restauration et buvette.

Côté musique, laissez-vous séduire par un concert de musique classique, avant de terminer la journée dans une ambiance festive avec le groupe de rock The Radio.

Une belle occasion de découvrir le dynamisme des associations locales et de profiter d’un moment de partage en famille ou entre amis.

Château de Gavaudun 47150 Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553751007 Présence de parking

La Fête des Associations vous invite à partager un moment convivial autour de nombreuses animations pour tous les âges. Au programme : parcours nature inspiré de l’univers de Sylvain Trabut, des en …

©MarjorieBourgeonnier