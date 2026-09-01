Informations pratiques

Gavaudun

Journées européennes du patrimoine Château de Gavaudun

Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir Gavaudun et son château, des documents de visites pour adultes et enfants sont disponibles en Français, Anglais, Néerlandais.

En cas d’intempéries le château sera fermé au public. Pensez à prendre des chaussures fermées.

Repaire d’hérétiques au XIe siècle, reconstruit au XIIIe s., le château de Gavaudun, sur son éperon rocheux, dispose d’un système défensif remarquablement adapté au site. De l’entrée en puits de jour au sommet du donjon, c’est une forteresse de conception audacieuse à découvrir dans une vallée préservée (classée site naturel depuis 1999).

Des documents de visites pour adultes et enfants sont disponibles en Français, Anglais, Néerlandais.

En cas d’intempéries le château sera fermé au public. Pensez à prendre des chaussures fermées.

Dernière entrée à 17h00. .

Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 10 07 sitechateaugavaudun@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Château de Gavaudun

Come and discover Gavaudun and its castle. Visit documents for adults and children are available in French, English and Dutch.

In case of bad weather, the castle will be closed to the public. Please bring closed shoes.

L’événement Journées européennes du patrimoine Château de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides