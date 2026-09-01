Informations pratiques

Gavaudun

Gavaudun en Fête Journées Européennes du Patrimoine 2026

Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Fête des associations vous invite à partager un moment convivial autour de nombreuses animations pour tous les âges.

La Fête des associations vous invite à partager un moment convivial autour de nombreuses animations pour tous les âges.

Au programme parcours nature autour du château avec le CDNP, inspiré de l’univers de Sylvain Trabut, reconnaissance des empreintes d’animaux sauvages à la salle des fêtes, descente en rappel du donjon, concours de pétanque, jeux de plateau avec figurines, participation des compagnons du devoir pour manipuler des outils, caméra obscura face au château, jeux de société Wargames, vente de gâteaux de l’APE, descente de la façade du donjon en rappel avec LCS, restauration et buvette place Sabine Sicaud.

Côté musique, laissez-vous séduire par un concert de musique classique à 18h à Laurenque (Raphaël Sévère à la clarinette et Adam Laloum au piano), avant de terminer la journée avec un repas convivial à 20h dans une ambiance festive avec le groupe de rock The Radio. .

Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

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English : Gavaudun en Fête Journées Européennes du Patrimoine 2026

The F%EAte des associations invites you to %E enjoy a fun-filled time with plenty of activities for all %E2ages.

L’événement Gavaudun en Fête Journées Européennes du Patrimoine 2026 Gavaudun a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Bastides