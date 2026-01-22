Fête des bateaux du Thoureil Quai des mariniers Gennes-Val-de-Loire

Fête des bateaux du Thoureil

Quai des mariniers Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

2026-05-02

30 ans ! 30 ans que l’association Jeanne Camille a vu le jour et qu’elle fête les bateaux et les mariniers chaque année sur le quai du Thoureil.

Rendez-vous cette année pour une édition anniversaire de cette joyeuse et célèbre fête de la batellerie de Loire à ne pas louper !

Au programme

– samedi 2 mai, ouverture du site à 15 heures avec animations, balades en bateaux, concerts, bar, restauration, et arrivée des bateaux et des mariniers. Clôture de soirée en musique à minuit,

– dimanche 3 mai, les festivités continuent avec en plus le marché artisanal qui s’invite à partir de 10h le long des quais.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 2 au dimanche 3 mai 2026. .

Quai des mariniers Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@assojeannecamille.com

English :

30 years! 30 years since the Jeanne Camille association was founded and has been celebrating boats and bargemen every year on the Quai du Thoureil.

