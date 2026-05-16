Fête des brasseurs Charmes
Fête des brasseurs Charmes samedi 25 juillet 2026.
Charmes
Fête des brasseurs
Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour cette nouvelle édition, découvrez 6 brasseurs locaux et venez déguster leurs bières uniques
Vous pourrez également savourer de bons produits artisanaux charcuteries, fromages, miel et glaces
Enfin, tout cela accompagner par du bon son, venu également de la région et des structures gonflables pour enchanter les petitsTout public
0 .
Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 79 41 75 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this new edition, discover 6 local brewers and come taste their unique beers
You’ll also be able to savour delicious artisanal products such as charcuterie, cheese, honey and ice cream
Last but not least, all this will be accompanied by live music from the region and inflatable structures to enchant the little ones
L’événement Fête des brasseurs Charmes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Charmes (Vosges)
- Fête des mères années 50-60 Musée du jouet Charmes 30 mai 2026
- Gens du pays Musée du jouet Charmes 30 mai 2026
- Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes 6 juin 2026
- Observation du Castor se faire tout petit pour voir plus grand RDV DEVANT LE COMPLEXE SIMONIN Charmes 26 juin 2026
- rando historique hors des remparts de la ville Charmes 28 juin 2026