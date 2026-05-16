Charmes

Fête des brasseurs

Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Pour cette nouvelle édition, découvrez 6 brasseurs locaux et venez déguster leurs bières uniques

Vous pourrez également savourer de bons produits artisanaux charcuteries, fromages, miel et glaces

Enfin, tout cela accompagner par du bon son, venu également de la région et des structures gonflables pour enchanter les petitsTout public

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Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 79 41 75 41

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English :

For this new edition, discover 6 local brewers and come taste their unique beers

You’ll also be able to savour delicious artisanal products such as charcuterie, cheese, honey and ice cream

Last but not least, all this will be accompanied by live music from the region and inflatable structures to enchant the little ones

L’événement Fête des brasseurs Charmes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION