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Fête des brasseurs Charmes

Fête des brasseurs Charmes samedi 25 juillet 2026.

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Charmes

Fête des brasseurs

Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Pour cette nouvelle édition, découvrez 6 brasseurs locaux et venez déguster leurs bières uniques
Vous pourrez également savourer de bons produits artisanaux charcuteries, fromages, miel et glaces
Enfin, tout cela accompagner par du bon son, venu également de la région et des structures gonflables pour enchanter les petitsTout public
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Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 79 41 75 41 

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English :

For this new edition, discover 6 local brewers and come taste their unique beers
You’ll also be able to savour delicious artisanal products such as charcuterie, cheese, honey and ice cream
Last but not least, all this will be accompanied by live music from the region and inflatable structures to enchant the little ones

L’événement Fête des brasseurs Charmes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION

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