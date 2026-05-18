Fête des Champignons Corrèze
Fête des Champignons Corrèze dimanche 11 octobre 2026.
Corrèze
Fête des Champignons
Place de la Mairie Corrèze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Animations Vente de champignons Buvette Repas à partir de 13 h Menu Terrine aux 3 champignons Sauté de veau aux girolles et purée Fromage Dessert Café et Vin non compris Tarif 25 € – .
Place de la Mairie Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 85 44 12
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English : Fête des Champignons
L’événement Fête des Champignons Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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