Corrèze

Fête des Champignons

Place de la Mairie Corrèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Animations Vente de champignons Buvette Repas à partir de 13 h Menu Terrine aux 3 champignons Sauté de veau aux girolles et purée Fromage Dessert Café et Vin non compris Tarif 25 € – .

Place de la Mairie Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 85 44 12

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English : Fête des Champignons

L’événement Fête des Champignons Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze