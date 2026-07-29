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FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS 4 Cinémas Theatre Vernon

vendredi 25 septembre 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
4 Cinémas Theatre
Adresse
1 place de Paris
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25

Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !
️ L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€

Programme disponible à partir du lundi 21 Septembre   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS

L’événement FÊTE DES CINÉMAS NORMANDS Vernon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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