Fête des Cordes Mairie du 5e arrondissement PARIS

Les élèves du conservatoire en violon, violoncelle et alto vous invitent à profiter d’un moment festif d’exception avec des extraits de musique classique, baroque et jazz.

Classes de Cécile Maes, Anna Maria Barbara, Christophe Pierre, Christophe Boulier, Christophe Beau, Soazic le Cornec, Delphine Blanc, Johan Renard, Rémy Yulzari et l’orchestre de Céline Plane.

Tout Public, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Le conservatoire Gabriel Fauré vous invite à la Fête des cordes en Mairie du 5eme, salle Pierrotet.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr



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