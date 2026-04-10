Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 24 septembre 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Fête des curistes
LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Rejoignez les curistes pour une soirée festive ouverte à tous sur la terrasse de l’établissement thermal.
Les thermes vous offre un apéritif pour l’occasion !
Emmenez votre plat, votre dessert et votre boisson afin de prendre place autour d’un repas participatif.
Inscriptions à l’accueil des Thermes (repli dans le grand hall en cas de mauvais temps).
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LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org
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English :
Join the curists for a festive evening open to all on the spa’s terrace.
The spa offers you an aperitif for the occasion!
Bring your own dish, dessert and drink, and enjoy a meal together.
Please register at the spa reception desk (in the main hall in case of bad weather).
L’événement Fête des curistes Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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