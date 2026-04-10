Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Fête des curistes

LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Rejoignez les curistes pour une soirée festive ouverte à tous sur la terrasse de l’établissement thermal.

Les thermes vous offre un apéritif pour l’occasion !

Emmenez votre plat, votre dessert et votre boisson afin de prendre place autour d’un repas participatif.

Inscriptions à l’accueil des Thermes (repli dans le grand hall en cas de mauvais temps).

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LUZ-SAINT-SAUVEUR 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org

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English :

Join the curists for a festive evening open to all on the spa’s terrace.

The spa offers you an aperitif for the occasion!

Bring your own dish, dessert and drink, and enjoy a meal together.

Please register at the Spa reception desk (in the main hall in case of bad weather).

L’événement Fête des curistes Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65