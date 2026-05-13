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Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes

Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes

Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Guérinais

Adresse : 30 rue Jean Perrin, rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes Samedi 4 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Un atelier créatif et imaginatif est proposé par la bibliothèque Antipode, dans le cadre de la Fête des Diversités, temps fort et fête du quartier Cleunay-La Courrouze.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

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Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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