Fête des Diversités Parc de la Guérinais Rennes Samedi 4 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Un atelier créatif et imaginatif est proposé par la bibliothèque Antipode, dans le cadre de la Fête des Diversités, temps fort et fête du quartier Cleunay-La Courrouze.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

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Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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