Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille La Cômerie Marseille 6e Arrondissement
Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille La Cômerie Marseille 6e Arrondissement samedi 27 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille
Samedi 27 juin 2026 de 16h à 22h. La Cômerie 176 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez fêter les 10 ans du Refugee Food Festival en famille !
Pour sa dixième édition à Marseille, le Refugee Food Festival vous convie à une journée guinguette à la Cômerie, en partenariat avec Yes We Camp.
Au programme
► 16h-19h30 Après-midi guinguette
– Quizz et animations solidaires
– Temps convivial et familial
– Une tombola avec de nombreux lots culinaires à gagner (invitation au restaurant, bons produits, livres et même atelier de cuisine)
– Des activités pour les enfants tout au long de l’après-midi organisées par SOS Méditerranée…
► 19h30 22h Soirée marseillo-afghane
– Un diner payant est proposé, mais l’accès sera libre, gratuit et ouvert à tous, même sans réservation pour le repas qui n’est pas obligatoire.
– Un DJ set de Charles FM venu d’Espagne
– Et d’autres surprises à venir
►INFOS PRATIQUES
Accès à La Comerie par le 176 rue de Breteuil 6e
L’acccès PMR se situe au 5 rue Lacédemone 6e
Parc avec jeux pour enfants
Buvette ouverte dès 16h
Accès libre et ouvert à tous, même sans réservation pour le dîner
Planifiez votre venue et réservez votre place gratuite
À propos de Refugee Food
Refugee Food est un projet global, à la fois association, entreprise d’insertion et organisme de formation, qui a pour mission de faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, de faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, et d’œuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée, accessible à tous·tes. .
La Cômerie 176 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hello@refugee-food.org
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English :
Come celebrate the Refugee Food Festival’s 10th anniversary with your family!
L’événement Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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