Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille

Samedi 27 juin 2026 de 16h à 22h. La Cômerie 176 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez fêter les 10 ans du Refugee Food Festival en famille !

Pour sa dixième édition à Marseille, le Refugee Food Festival vous convie à une journée guinguette à la Cômerie, en partenariat avec Yes We Camp.



Au programme



► 16h-19h30 Après-midi guinguette



– Quizz et animations solidaires

– Temps convivial et familial

– Une tombola avec de nombreux lots culinaires à gagner (invitation au restaurant, bons produits, livres et même atelier de cuisine)

– Des activités pour les enfants tout au long de l’après-midi organisées par SOS Méditerranée…





► 19h30 22h Soirée marseillo-afghane



– Un diner payant est proposé, mais l’accès sera libre, gratuit et ouvert à tous, même sans réservation pour le repas qui n’est pas obligatoire.

– Un DJ set de Charles FM venu d’Espagne

– Et d’autres surprises à venir



►INFOS PRATIQUES



Accès à La Comerie par le 176 rue de Breteuil 6e

L’acccès PMR se situe au 5 rue Lacédemone 6e

Parc avec jeux pour enfants

Buvette ouverte dès 16h

Accès libre et ouvert à tous, même sans réservation pour le dîner

Planifiez votre venue et réservez votre place gratuite





À propos de Refugee Food



Refugee Food est un projet global, à la fois association, entreprise d’insertion et organisme de formation, qui a pour mission de faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées, de faciliter leur insertion professionnelle dans la restauration, et d’œuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée, accessible à tous·tes. .

La Cômerie 176 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hello@refugee-food.org

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English :

Come celebrate the Refugee Food Festival’s 10th anniversary with your family!

L’événement Fête des dix ans du Refugee Food Festival à Marseille Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille