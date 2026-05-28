L’arbre souffle près du rocher d’argent qui dort un joli soir de printemps Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
L’arbre souffle près du rocher d’argent qui dort un joli soir de printemps Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement mardi 23 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
L’arbre souffle près du rocher d’argent qui dort un joli soir de printemps
Mardi 23 juin 2026 à partir de 19h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Les Raconte moi un Théâtre présentent une création collective.
On assiste à la répétition d’un spectacle. C’est sérieux, c’est beau, c’est bouleversant.
C’est alors que la compagnie de théâtre se retrouve dans une situation très inconfortable.
Le spectacle va t il pouvoir être joué?
Mise-en-scène Audrey Vecco
Avec
ALICE, ASTRÉE, BLANCHE, BONNIE, CAMILLE, LUCIE, MANON, MAYLIS, VICTOIRE
Entre danse et théâtre burlesque, ce spectacle nous rappelle que l’union fait la force et que la joie est partout. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Raconte moi un Théâtre presents a collective creation.
L’événement L’arbre souffle près du rocher d’argent qui dort un joli soir de printemps Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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