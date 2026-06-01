Tergnier

Fête des enfants

La Frette Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous le mercredi 17 juin à 15h00 à la base nautique de la Frette de Tergnier.

Au programme

Venez vous découvrir les différentes activités présenter sur place, pour une après midi festive et musical.

Présenter par Les Caves à Musique de Tergnier.

En cas de pluie repli sous le préau de l’école boulloche.

Gratuit

Informations au 03 23 57 40 24.

Rendez-vous le mercredi 17 juin à 15h00 à la base nautique de la Frette de Tergnier.

Au programme

Venez vous découvrir les différentes activités présenter sur place, pour une après midi festive et musical.

Présenter par Les Caves à Musique de Tergnier.

En cas de pluie repli sous le préau de l’école boulloche.

Gratuit

Informations au 03 23 57 40 24. .

La Frette Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 40 24

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English :

Rendezvous on Wednesday June 17 at 3:00 pm at Tergnier’s Base Nautique de la Frette.

Program:

Come and discover the various activities on offer, for a festive and musical afternoon.

Presented by Les Caves à Musique de Tergnier.

In case of rain, retreat to the boulloche school playground.

Free

Information on 03 23 57 40 24.

L’événement Fête des enfants Tergnier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur de Picard