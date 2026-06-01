Fête des enfants Tergnier
Fête des enfants Tergnier mercredi 17 juin 2026.
Tergnier
Fête des enfants
La Frette Tergnier Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous le mercredi 17 juin à 15h00 à la base nautique de la Frette de Tergnier.
Au programme
Venez vous découvrir les différentes activités présenter sur place, pour une après midi festive et musical.
Présenter par Les Caves à Musique de Tergnier.
En cas de pluie repli sous le préau de l’école boulloche.
Gratuit
Informations au 03 23 57 40 24.
Rendez-vous le mercredi 17 juin à 15h00 à la base nautique de la Frette de Tergnier.
Au programme
Venez vous découvrir les différentes activités présenter sur place, pour une après midi festive et musical.
Présenter par Les Caves à Musique de Tergnier.
En cas de pluie repli sous le préau de l’école boulloche.
Gratuit
Informations au 03 23 57 40 24. .
La Frette Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 40 24
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English :
Rendezvous on Wednesday June 17 at 3:00 pm at Tergnier’s Base Nautique de la Frette.
Program:
Come and discover the various activities on offer, for a festive and musical afternoon.
Presented by Les Caves à Musique de Tergnier.
In case of rain, retreat to the boulloche school playground.
Free
Information on 03 23 57 40 24.
L’événement Fête des enfants Tergnier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur de Picard
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