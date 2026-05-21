Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines Stade de thémines, pour le soleil Thémines

Thémines

Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines

Stade de thémines, pour le soleil D40, km 40, route de la carrière, Thémines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

5ème édition de cette fête où vous pourrez avoir des explications en observant le ciel en nocturne et en journée le Soleil.

Une dizaine d’instruments d’observation sera déployée par des astronomes amateurs de Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, ..

5ème édition de cette fête où vous pourrez avoir des explications en observant le ciel en nocturne et en journée le Soleil.

Une dizaine d’instruments d’observation sera déployée par des astronomes amateurs de Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, … Matériel perso accepté.

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Stade de thémines, pour le soleil D40, km 40, route de la carrière, Thémines 46120 Lot Occitanie

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English :

5th edition of this festival where you can get explanations by observing the sky at night and the Sun during the day.

A dozen observation instruments will be deployed by amateur astronomers from Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, …

L’événement Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac