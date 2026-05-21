Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines Stade de thémines, pour le soleil Thémines
Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines Stade de thémines, pour le soleil Thémines samedi 18 juillet 2026.
Thémines
Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines
Stade de thémines, pour le soleil D40, km 40, route de la carrière, Thémines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
5ème édition de cette fête où vous pourrez avoir des explications en observant le ciel en nocturne et en journée le Soleil.
Une dizaine d’instruments d’observation sera déployée par des astronomes amateurs de Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, ..
5ème édition de cette fête où vous pourrez avoir des explications en observant le ciel en nocturne et en journée le Soleil.
Une dizaine d’instruments d’observation sera déployée par des astronomes amateurs de Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, … Matériel perso accepté.
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Stade de thémines, pour le soleil D40, km 40, route de la carrière, Thémines 46120 Lot Occitanie
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English :
5th edition of this festival where you can get explanations by observing the sky at night and the Sun during the day.
A dozen observation instruments will be deployed by amateur astronomers from Jalle Astronomie (33), Gramat, Issoire, Thémines, …
L’événement Fête des Étoiles et du Soleil à Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac
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