Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines Thémines
Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines Thémines samedi 27 juin 2026.
Thémines
Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines
Salle de quartier/halle Thémines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
L’association Culture et Patrimoine Thémines vous propose une série d’animations estivales autour du patrimoine local, avec expositions photographiques, démonstrations de savoir-faire et visites thématiques, et randonnées.
L’association Culture et Patrimoine Thémines vous propose une série d’animations estivales autour du patrimoine local, avec expositions photographiques, démonstrations de savoir-faire et visites thématiques, et randonnées.
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Salle de quartier/halle Thémines 46120 Lot Occitanie
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English :
The Thémines Culture and Heritage Association is offering a series of summer events focusing on the local heritage, with photographic exhibitions, demonstrations of skills and themed tours, and hikes.
L’événement Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lacapelle Marival
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