Thémines

Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines

Salle de quartier/halle Thémines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’association Culture et Patrimoine Thémines vous propose une série d’animations estivales autour du patrimoine local, avec expositions photographiques, démonstrations de savoir-faire et visites thématiques, et randonnées.

L’association Culture et Patrimoine Thémines vous propose une série d’animations estivales autour du patrimoine local, avec expositions photographiques, démonstrations de savoir-faire et visites thématiques, et randonnées.

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Salle de quartier/halle Thémines 46120 Lot Occitanie

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English :

The Thémines Culture and Heritage Association is offering a series of summer events focusing on the local heritage, with photographic exhibitions, demonstrations of skills and themed tours, and hikes.

L’événement Journées du Petit Patrimoine de Pays à Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lacapelle Marival