Agde

FÊTE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN

46 rue Brescou Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Manifestation proposée par le Musée Agathois en collaboration avec l’école de la Calandreta Dagtenca.

18h00 Déambulation dans les rues du Coeur de Ville.

Promenade initiatique et théâtralisée, avec les élèves de la Calandreta Dagttenca, où se mêlent rites et traditions mais aussi rires et poésies.

Découvrez ou redécouvrez les peites rues du centre historique à la lueur del fuoc de la Sant-Joan d’estiu, et passez un moment festif et convivial entre chants, danses, surprises et saut du feu pour petits et grands.

Ouvert à tous !

Départ École Calandreta Dagtenca. 46 rue Brescou, Agde.

20h30 Bal occitan Balèt .

Par le duo Rousse-Tisnèr avec Clément Rousse, accordéon diatonique, kick ; Jordan Tisnèr, chant, flûte à trois trous, tambourin.

En recherche d’un son enraciné et actuel, le duo a bâti son bal au service des danses de leur aire culturelle.

C’est dans le groove du rondeau, du branle et du congo, dans le mélange des territoires de plaine et de montagne gasconnes qu’ils trouvent l’inspiration afin de partager leur vision des musiques traditionnelles. .

46 rue Brescou Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 92 54

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English :

An event organized by the Agathois Museum in collaboration with the Calandreta Dagtenca School.

L’événement FÊTE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Agde a été mis à jour le 2026-06-13 par 34 ADT34