FÊTE DES FLEURS- SAMEDI CENTRE VILLE Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

FÊTE DES FLEURS- SAMEDI

CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Programme Samedi

Toute la journée compétition de golf La coupe des fleurs .

10h à 12h30 /14h à 15h / 17h30 à 19h30 animation des rues par les Bandas.

15h à 17h30 Défilé et spectacle des groupes folkloriques étrangères.

21h à 22h30 Animation par les Bandas.

21h à 2h animation DJ.

Thème de l’édition 2026 Nos Pyrénées.

Vendredi 21

– 16h début du fleurissement des structures fixes sur les allées d’Etigny.

– 19h Marche Course La Ronde des Fleurs, organisée par l’association Patatrail. Un parcours festif autour des lieux emblématiques de la ville de Luchon venez déguisés si vous le souhaitez! (inscription à l’Office de Tourisme ou sur le site www.pyrenees31.com).

– 21h Retraite des groupes folkloriques et troupes étrangères jusqu’au Parvis des Thermes.

– à partir de 22h30 Soirée festive.

Samedi 22

– Toute la journée compétition de golf La Coupe des Fleurs, formule Scramble à 2, organisée par les Amis du Golf.

– 10h à 12h30 Animation des rues par les Bandas.

– 14h à 15h Animation des rues par les Bandas

– 15h à 17h30 Départ du défilé des troupes étrangères et spectacle et remise de bannières devant les Thermes.

– 17h30 à 19h30 Animation des rues par les Bandas

– 21h à 22h30 Animation de l’allée d’Etigny par les Bandas et remise des bannières devant la Mairie.

– 21h à 2h Animation DJ place de l’église.

Dimanche 23

– 10h à 12h30 Animation des rues par les Bandas.

– 10h à 12h Exposition de véhicules d’époque sur les allées d’Etigny par l’Amicale Luchon de Véhicules d’Epoque.

– 14h30 Départ avenue Foch du défilé des Chars Fleuris. Remise des bannières et bataille de fleurs.

– 17h30 à 19h30 Animation des rues par les Bandas ;

– à partir de 19h Animation DJ et Halle Gourmande à la place du marché.

Repas Nos Pyrénées organisé par la Syndicat des Jeunes Agriculteurs melon, jambon du pays, axoa de veau du pays, fromages des Pyrénées et tarte myrtilles tarif 23 € sur réservation obligatoire avant le 20/08 au 06.47.44.39.24.

– 21h à 23h Karaoké géant place du marché. .

CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday Schedule:

All day: La Coupe des Fleurs golf tournament.

10 a.m. 12:30 p.m. / 2 p.m. 3 p.m. / 5:30 p.m. 7:30 p.m.: Street performances by the Bandas.

3:00 PM 5:30 PM: Parade and performance by international folk groups.

9:00 PM 10:30 PM: Entertainment by the Bandas.

9:00 PM 2:00 AM: DJ set.

L’événement FÊTE DES FLEURS- SAMEDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE