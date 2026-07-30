FÊTE DES FLEURS- VENDREDI CENTRE VILLE Bagnères-de-Luchon
vendredi 21 août 2026 · CENTRE VILLE · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
FÊTE DES FLEURS- VENDREDI
CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 00:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Programme Vendredi
16h début du fleurissement des structures fixes.
19h marche course La Ronde des Fleurs.
21h défilé des groupes folkloriques et troupes étrangères.
à partir de 22h30 soirée festive.
Thème de l’édition 2026 Nos Pyrénées.
Vendredi 21
– 16h début du fleurissement des structures fixes sur les allées d’Etigny.
– 19h Marche Course La Ronde des Fleurs, organisée par l’association Patatrail. Un parcours festif autour des lieux emblématiques de la ville de Luchon venez déguisés si vous le souhaitez! (inscription à l’Office de Tourisme ou sur le site www.pyrenees31.com).
– 21h Retraite des groupes folkloriques et troupes étrangères jusqu’au Parvis des Thermes.
– à partir de 22h30 Soirée festive.
Samedi 22
– Toute la journée compétition de golf La Coupe des Fleurs, formule Scramble à 2, organisée par les Amis du Golf.
– 10h à 12h30 Animation des rues par les Bandas.
– 14h à 15h Animation des rues par les Bandas
– 15h à 17h30 Départ du défilé des troupes étrangères et spectacle et remise de bannières devant les Thermes.
– 17h30 à 19h30 Animation des rues par les Bandas
– 21h à 22h30 Animation de l’allée d’Etigny par les Bandas et remise des bannières devant la Mairie.
– 21h à 2h Animation DJ place de l’église.
Dimanche 23
– 10h à 12h30 Animation des rues par les Bandas.
– 10h à 12h Exposition de véhicules d’époque sur les allées d’Etigny par l’Amicale Luchon de Véhicules d’Epoque.
– 14h30 Départ avenue Foch du défilé des Chars Fleuris. Remise des bannières et bataille de fleurs.
– 17h30 à 19h30 Animation des rues par les Bandas ;
– à partir de 19h Animation DJ et Halle Gourmande à la place du marché.
Repas Nos Pyrénées organisé par la Syndicat des Jeunes Agriculteurs melon, jambon du pays, axoa de veau du pays, fromages des Pyrénées et tarte myrtilles tarif 23 € sur réservation obligatoire avant le 20/08 au 06.47.44.39.24.
– 21h à 23h Karaoké géant place du marché. .
CENTRE VILLE Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
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English :
Friday Schedule:
4:00 p.m.: Start of flower arrangements on permanent structures.
7:00 p.m.: “La Ronde des Fleurs” walk/run.
9:00 p.m.: Parade of folk groups and international troupes.
Starting at 10:30 p.m.: Festive evening.
L’événement FÊTE DES FLEURS- VENDREDI Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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