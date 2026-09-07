Fête des géants à la Villa Gabrielle, Villa Gabrielle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Fête des géants à la Villa Gabrielle Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Gabrielle Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre de14h30 à 18h30, l’association d’Anatole à Guernouillard investit la villa Gabrielle avec ses géants et propose de nombreuses activités !

L’association villeneuvoise d’Anatole à Guernouillard investit la Villa Gabrielle avec ses géants : Grand-père Guernouillard, Anatole, l’Affreux Luquet, … L’occasion d’admirer ce patrimoine vivant ancré dans notre région depuis des siècles.

Durant tout l’après-midi, vous pourrez admirer les géants danser. Les plus téméraires sont invités même à passer dans la cage d’osier pour porter un des géants !

L’association propose aussi de nombreuses activités : courses poursuite dans les jardins avec les mauvaises langues, buvette, musiques et DJ set, …

Programme de la Villa Gabrielle

Pour célébrer le patrimoine de la ville, la villa accueille des ateliers et animations tout le week-end !

Programme complet : https://urlr.me/jN6KXM

Villa Gabrielle 29 Rue Pasteur, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Annappes Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://urlr.me/jN6KXM »}]

Dimanche 20 septembre de14h30 à 18h30, l’association d’Anatole à Guernouillard investit la villa Gabrielle avec ses géants et propose de nombreuses activités !

Ville de Villeneuve d’Ascq