Fête des Guides à Chamonix Cérémonie Chamonix-Mont-Blanc
samedi 15 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides à Chamonix Cérémonie
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 14:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête des guides, cérémonie traditionnelle devant le Parvis de l’Eglise & Stands artisanaux, mur escalade, animation musicale.
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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88 info@chamonix-guides.com
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English :
Guides’ festival, traditional ceremony in front of the church & craft stalls, climbing wall, musical entertainment.
L’événement Fête des Guides à Chamonix Cérémonie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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