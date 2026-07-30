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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides à Chamonix Cérémonie Chamonix-Mont-Blanc

samedi 15 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place du Triangle de l'Amitié
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Fête des Guides à Chamonix Cérémonie

Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 14:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête des guides, cérémonie traditionnelle devant le Parvis de l’Eglise & Stands artisanaux, mur escalade, animation musicale.
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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 88  info@chamonix-guides.com

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English :

Guides’ festival, traditional ceremony in front of the church & craft stalls, climbing wall, musical entertainment.

L’événement Fête des Guides à Chamonix Cérémonie Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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