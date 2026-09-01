Fête des jardins : le 10e célèbre la nature en ville ! Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Informations pratiques

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini

Dans le 10e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini. Autrefois couvent puis hôpital militaire, le jardin est aujourd’hui emblématique des espaces verts très prisés du public près du canal Saint-Martin.

14 rue des Récollets,

Paris 10ᵉ

Métro : Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7), Château-Landon (ligne 7). Bus : Magenta – Saint-Martin (lignes 38, 46, 91)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

Création d’un jardin miniature : atelier sur inscription préalable à

l’accueil

atelier sur inscription préalable à l’accueil Conseils horticoles

Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de

surveillance et des agents de la Police municipale

Jeux

Reconnaissance au

toucher des matériaux de jardin

des Reconnaissance des végétaux odorants

Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Découvrez toutes les animations proposés dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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