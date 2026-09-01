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Fête des jardins : le 10e célèbre la nature en ville ! Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Jardin Villemin - Mahsa Jîna Amini · PARIS

Fête des jardins : le 10e célèbre la nature en ville ! Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Jardin Villemin - Mahsa Jîna Amini
Adresse
14 rue des Récollets
Ville
75010 PARIS
Département
Paris

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini

Dans le 10e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini. Autrefois couvent puis hôpital militaire, le jardin est aujourd’hui emblématique des espaces verts très prisés du public près du canal Saint-Martin.

14 rue des Récollets,
Paris 10ᵉ
Métro : Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7), Château-Landon (ligne 7). Bus : Magenta – Saint-Martin (lignes 38, 46, 91)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

  • Création d’un jardin miniature : atelier sur inscription préalable à
    l’accueil
  • Conseils horticoles
  • Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de
    surveillance     et des agents de la Police municipale

Jeux

  • Reconnaissance au
    toucher     des matériaux dejardin
  • Reconnaissance des végétaux odorants
  • Marelle autour du
    règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Découvrez toutes les animations proposés dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets  75010 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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