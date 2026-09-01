Fête des jardins : le 11e célèbre la nature en ville ! Jardin de la Folie Titon PARIS

Informations pratiques

Jardin de la Folie Titon

Dans le 11e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin de la Folie Titon, ancienne friche industrielle devenue havre de verdure et de biodiversité dans le quartier Sainte-Marguerite.

28 rue de Chanzy, Paris

11ᵉ

Métro : Charonne (ligne 9), Faidherbe – Chaligny (ligne 8). Bus : Charonne (ligne 58)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

Rempotage de plantes

de plantes Création de jardins miniatures à partir de mini-mottes et de matériaux

naturels : réservation sur place conseillée

à partir de et de réservation sur place conseillée Atelier d ’impression végétale sur tissu et sur papier : réservation sur place

conseillée

sur et sur réservation sur place conseillée Découverte du métier de jardinier , de ses spécificités ainsi que du matériel

utilisé

, de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé Atelier sur la faune et la

flore des mares

Atelier sur les graines, leurs modes de dispersion et les conditions de

germination

Jeux

Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Visites guidées

Parcours commenté (1h30) sur la végétation et la biodiversité du jardin de la Folie Titon et des squares

Louis Majorelle et Raoul Nordling : départs à 15h et 17h

(1h30) sur la et la du et des et départs à 15h et 17h Visite guidée des mares du jardin de la Folie Titon, des squares Maurice

Gardette et de la Roquette

Réservation sur place conseillée. Départs à 15h et 17h

Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés dans cet arrondissement, et venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin de la Folie Titon 28, rue de Chanzy 75011 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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