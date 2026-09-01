Fête des jardins : le 11e célèbre la nature en ville ! Jardin de la Folie Titon PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Jardin de la Folie Titon · PARIS
Informations pratiques
Jardin de la Folie Titon
Dans le 11e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin de la Folie Titon, ancienne friche industrielle devenue havre de verdure et de biodiversité dans le quartier Sainte-Marguerite.
28 rue de Chanzy, Paris
11ᵉ
Métro : Charonne (ligne 9), Faidherbe – Chaligny (ligne 8). Bus : Charonne (ligne 58)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Animations et ateliers
- Rempotage de plantes
- Création de jardins miniatures à partir de mini-mottes et de matériaux
naturels : réservation sur place conseillée
- Atelier d’impression végétale sur tissu et sur papier :réservation sur place
conseillée
- Découverte du métier de jardinier, de ses spécificités ainsi que du matériel
utilisé
- Atelier sur la faune et la
flore des mares
- Atelier sur les graines, leurs modes de dispersion et les conditions de
germination
Jeux
- Marelle autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Visites guidées
- Parcours commenté (1h30) sur la végétation et la biodiversité du jardin de la Folie Titon et des squares
Louis Majorelle et Raoul Nordling: départs à 15h et 17h
- Visite guidée des mares du jardin de la Folie Titon, des squares Maurice
Gardette et de la Roquette
Réservation sur place conseillée. Départs à 15h et 17h
Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés dans cet arrondissement, et venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Jardin de la Folie Titon 28, rue de Chanzy 75011 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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