UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Fête des jardins : le 13e célèbre la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Parc de Choisy · PARIS

Fête des jardins : le 13e célèbre la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Parc de Choisy
Adresse
128, avenue de Choisy
Ville
75013 PARIS
Département
Paris

Parc de Choisy

Dans le 13e, retrouvez une multitude d’animations proposées par les représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent pour les espaces verts et l’environnement. Une multitude d’activités et des experts vous attendent au parc de Choisy, un espace vert créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1937 qui garde encore la trace de son architecture moderniste.

128 avenue de Choisy, Paris 13e
Métro : Tolbiac (ligne 7),
Place d’Italie (lignes 5, 6, 7). Bus :
Choisy – Tolbiac (lignes 83, 62, 64)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Accueil – Infos – Visites

  • Point accueil et information sur la Fête des jardins : à l’entrée du parc, avenue
    de Choisy
  • Quiz sur la nature à Paris, jouez avec la roue des questions sur les espaces
    verts et l’environnement et     gagnez des affiches
  • Visites du parc de Choisy autour d’un parcours commenté permettant de découvrir l’histoire du parc, ses aménagements et sa
    gestion écologique par des conférenciers spécialisés de la Ville de Paris

Paris Recrute

  • La Ville de Paris recrute : renseignez-vous
    sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage.
  • Découvrez les métiers de jardinier et d’arboriste-élagueur

École Du Breuil

  • Pour tout savoir sur l’école historique des arts et techniques du paysage, et ses différentes formations scolaires, par apprentissage, pour adultes, amateurs ou professionnels

Toutes les infos sur l’École Du Breuil sur sonsite Web

Jardin Botanique de Paris

Connaissance des sols et des végétaux

  • Animations autour des plantes et
    pollens, des auxiliaires et ravageurs, de la culture in vitro, des analyses de
    sol à réaliser chez soi…
  • Clinique du végétal : amenez votre
    plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous
    donne des conseils pour les soigner
  • Présentation des outils, produits et expérimentations en cours à Paris sur le sol et
    le végétal

Végétalisation des bâtiments

  • Jeux autour de la végétalisation du bâti et de l’agriculture
    urbaine
  • Jouez pour gagner des plantes

Paris s’engage pour le climat

  • Présentation des activités de l’Agence parisienne du Climat
  • Quiz et animations sur la végétalisation, la transition écologique, la rénovation
    énergétique     et l’adaptation au
    changement climatique

L’arbre à Paris

  • Jeu de reconnaissance des essences d’arbres parisiennes
  • Présentation de rondelles de bois, rameaux et feuilles
  • Sensibilisation à la surveillance sanitaire, à la taille et aux soins des arbres

Paris Jardine

  • Atelier de réalisation de jardinières en osier : rendez-vous à 14h, 15h15, 16h30, 17h30. Réservation au stand. 15 personnes
    maximum par séance
  • Atelier sensoriel de découverte de matières végétales et d’éléments naturels par le toucher

Centre de Production Horticole

  • Atelierrempotage de
    semis     (plantes aromatiques, fleurs…) : rempotez des semis préparés par les jardiniers du Centre de Production Horticole, et profitez de leurs conseils d’entretien des plantes

Maison du Jardinage et du Compostage

Rencontrez les équipes de la Maison du Jardinage et du Compostage, qui vous renseigneront sur ce lieu et leurs missions.

  • Jeu « Jardiner à
    Paris »    le samedi
  • Jeu « Le Potager des saisons »le dimanche
  • Présentation des jardins partagés et du permis de végétaliser
  • Conseils sur lecompostage avec DM Compost

Atelier du fleuriste municipal

Les fleuristes municipaux
réalisent les compositions qui ornent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets à l’occasion des cérémonies et des fêtes de fin d’année, ou encore
celles du podium des vainqueurs à l’arrivée du Tour de France. Le temps de la
Fête des jardins, ils vous proposent démonstrations et ateliers d’initiation à
leur métier.

  • Atelier de végétalisation
    de structures verticales
  • Démonstration d’art floral

Office français de la biodiversité

  • Découverte des métiers et missions des agents de cet établissement public qui assure la protection et la restauration de la
    biodiversité en Île-de-France    . Uniquement le samedi

Biodiversité

  • Découverte du plan biodiversité de Paris
  • Sensibilisation à la biodiversité
    parisienne
  • Quiz biodiversité
  • Présentation des trames vertes et bleues
    de Paris
  • Jeu « Qui est-ce ? » consacré
    aux animaux parisiens
  • Coloriages pour les enfants
  • Balade botaniquesur réservation

Atelier de fabrication

Accompagnés par des artisans de la Ville de Paris, notamment des menuisiers, réalisez vous-mêmes des objets avez lesquels vous pourrez repartir :

  • Fabrication de nichoirs
    à mésanges
  • Fabrication de porte-clés en aluminium
    personnalisés avec initiales en braille    . Activité ouvert à tous, adaptée au jeune public

Matériels mécaniques

  • Démonstration
    d’engins mécaniques (tracteur,
    pelleteuse, tondeuse, broyeur)     : venez tester la conduite d’une tondeuse électrique radiocommandée

Prévention, sécurité et protection

  • Information sur
    les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des
    agents de la Police municipale
  • Marelle autour du règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Grimper dans les arbres

  • Démonstrations de grimpe et de déplacement dans les arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris
  • Présentation du matériel utilisé par
    les arboristes-grimpeurs
  • Découverte de la gestion et du suivi de
    l’entretien des arbres
  • Grimpe dans les arbres pour les enfants :
    réservation sur place

Expositions sur les grilles du parc

  • Exposition « Deux
    métiers, Deux photographes »    , avenue de Choisy : découvrez les regards croisés de deux photographes sur les jardiniers et les
    arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens
  • Exposition « Vers une
    ville-jardin »,    rue Charles Moureu : admirez des réalisations de végétalisation dans l’ensemble des arrondissements
    de Paris

Parc Kellermann

19 rue de la Poterne des Peupliers, Paris 13e
Métro : Maison Blanche (lignes
7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :
Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :
Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)
Lieu partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les stands sont situés dans la partie basse du parc

Animations et ateliers

  • Conseils horticoles
  • Rempotage de plantes
  • Atelier pique-fleur : réalisation de décorations végétales sur rondins de bois

Visites guidées

  • Visites du parc :
    trois visites sont prévues à 14h, 15h30
    et 17h. Inscription au stand d’accueil
  • Visite du rucher par l’association
    L’Abeille parisienne

Jeux

  • Memory nature
  • Stand photo avec un panneau passe-tête
  • Coloriages de
    petites fleurs sur bois
  • Marelle autour du règlement des
    parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Les Mots et Merveilles

Dimanche 27 septembre,
de 14h à 18h

9 rue de l’Industrie, Paris 13e
Métro : Maison Blanche
(lignes 7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :
Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :
Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)
lespeupliers.association@gmail.com

Visites libres

  • Visite du jardin partagé et échanges
    avec les visiteurs sur son fonctionnement

Rendez-vous au parc de Choisy pour un tour d’horizon de toutes les thématiques portées par la Ville de Paris autour de la nature en Ville, sous la forme de nombreuses animations, activités ludiques et pédagogiques, au parc Kellermann pour être accueillis par ses jardiniers, ou dans un jardin partagé du 13e.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Parc de Choisy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)