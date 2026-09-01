Fête des jardins : le 13e célèbre la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Parc de Choisy · PARIS
Informations pratiques
Parc de Choisy
Dans le 13e, retrouvez une multitude d’animations proposées par les représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent pour les espaces verts et l’environnement. Une multitude d’activités et des experts vous attendent au parc de Choisy, un espace vert créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1937 qui garde encore la trace de son architecture moderniste.
128 avenue de Choisy, Paris 13e
Métro : Tolbiac (ligne 7),
Place d’Italie (lignes 5, 6, 7). Bus :
Choisy – Tolbiac (lignes 83, 62, 64)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Accueil – Infos – Visites
- Point accueil et information sur la Fête des jardins : à l’entrée du parc, avenue
de Choisy
- Quiz sur la nature à Paris, jouez avec la roue des questions sur les espaces
verts et l’environnement et gagnez des affiches
- Visites du parc de Choisy autour d’un parcours commenté permettant de découvrir l’histoire du parc, ses aménagements et sa
gestion écologique par des conférenciers spécialisés de la Ville de Paris
Paris Recrute
- La Ville de Paris recrute : renseignez-vous
sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage.
- Découvrez les métiers de jardinier et d’arboriste-élagueur
École Du Breuil
- Pour tout savoir sur l’école historique des arts et techniques du paysage, et ses différentes formations scolaires, par apprentissage, pour adultes, amateurs ou professionnels
Toutes les infos sur l’École Du Breuil sur sonsite Web
Jardin Botanique de Paris
- Conversations autour des 4 sites du Jardin Botanique de Paris et de sa graineterie
Connaissance des sols et des végétaux
- Animations autour des plantes et
pollens, des auxiliaires et ravageurs, de la culture in vitro, des analyses de
sol à réaliser chez soi…
- Clinique du végétal : amenez votre
plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous
donne des conseils pour les soigner
- Présentation des outils, produits et expérimentations en cours à Paris sur le sol et
le végétal
Végétalisation des bâtiments
- Jeux autour de la végétalisation du bâti et de l’agriculture
urbaine
- Jouez pour gagner des plantes
Paris s’engage pour le climat
- Présentation des activités de l’Agence parisienne du Climat
- Quiz et animations sur la végétalisation, la transition écologique, la rénovation
énergétique et l’adaptation au
changement climatique
L’arbre à Paris
- Jeu de reconnaissance des essences d’arbres parisiennes
- Présentation de rondelles de bois, rameaux et feuilles
- Sensibilisation à la surveillance sanitaire, à la taille et aux soins des arbres
Paris Jardine
- Atelier de réalisation de jardinières en osier : rendez-vous à 14h, 15h15, 16h30, 17h30. Réservation au stand. 15 personnes
maximum par séance
- Atelier sensoriel de découverte de matières végétales et d’éléments naturels par le toucher
Centre de Production Horticole
- Atelierrempotage de
semis (plantes aromatiques, fleurs…) : rempotez des semis préparés par les jardiniers du Centre de Production Horticole, et profitez de leurs conseils d’entretien des plantes
Maison du Jardinage et du Compostage
Rencontrez les équipes de la Maison du Jardinage et du Compostage, qui vous renseigneront sur ce lieu et leurs missions.
- Jeu « Jardiner à
Paris »le samedi
- Jeu « Le Potager des saisons »le dimanche
- Présentation des jardins partagés et du permis de végétaliser
- Conseils sur lecompostage avec DM Compost
Atelier du fleuriste municipal
Les fleuristes municipaux
réalisent les compositions qui ornent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets à l’occasion des cérémonies et des fêtes de fin d’année, ou encore
celles du podium des vainqueurs à l’arrivée du Tour de France. Le temps de la
Fête des jardins, ils vous proposent démonstrations et ateliers d’initiation à
leur métier.
- Atelier de végétalisation
de structures verticales
- Démonstration d’art floral
Office français de la biodiversité
- Découverte des métiers et missions des agents de cet établissement public qui assure la protection et la restauration de la
biodiversité en Île-de-France. Uniquement le samedi
Biodiversité
- Découverte du plan biodiversité de Paris
- Sensibilisation à la biodiversité
parisienne
- Quiz biodiversité
- Présentation des trames vertes et bleues
de Paris
- Jeu « Qui est-ce ? » consacré
aux animaux parisiens
- Coloriages pour les enfants
- Balade botaniquesur réservation
Atelier de fabrication
Accompagnés par des artisans de la Ville de Paris, notamment des menuisiers, réalisez vous-mêmes des objets avez lesquels vous pourrez repartir :
- Fabrication de nichoirs
à mésanges
- Fabrication de porte-clés en aluminium
personnalisés avec initiales en braille. Activité ouvert à tous, adaptée au jeune public
Matériels mécaniques
- Démonstration
d’engins mécaniques (tracteur,
pelleteuse, tondeuse, broyeur) : venez tester la conduite d’une tondeuse électrique radiocommandée
Prévention, sécurité et protection
- Information sur
les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des
agents de la Police municipale
- Marelle autour du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Grimper dans les arbres
- Démonstrations de grimpe et de déplacement dans les arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris
- Présentation du matériel utilisé par
les arboristes-grimpeurs
- Découverte de la gestion et du suivi de
l’entretien des arbres
- Grimpe dans les arbres pour les enfants :
réservation sur place
Expositions sur les grilles du parc
- Exposition « Deux
métiers, Deux photographes », avenue de Choisy : découvrez les regards croisés de deux photographes sur les jardiniers et les
arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens
- Exposition « Vers une
ville-jardin »,rue Charles Moureu : admirez des réalisations de végétalisation dans l’ensemble des arrondissements
de Paris
Parc Kellermann
19 rue de la Poterne des Peupliers, Paris 13e
Métro : Maison Blanche (lignes
7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :
Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :
Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)
Lieu partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les stands sont situés dans la partie basse du parc
Animations et ateliers
- Conseils horticoles
- Rempotage de plantes
- Atelier pique-fleur : réalisation de décorations végétales sur rondins de bois
Visites guidées
- Visites du parc :
trois visites sont prévues à 14h, 15h30
et 17h. Inscription au stand d’accueil
- Visite du rucher par l’association
L’Abeille parisienne
Jeux
- Memory nature
- Stand photo avec un panneau passe-tête
- Coloriages de
petites fleurs sur bois
- Marelle autour du règlement des
parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Les jardins partagés vous accueillent
Les Mots et Merveilles
Dimanche 27 septembre,
de 14h à 18h
9 rue de l’Industrie, Paris 13e
Métro : Maison Blanche
(lignes 7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :
Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :
Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)
lespeupliers.association@gmail.com
Visites libres
- Visite du jardin partagé et échanges
avec les visiteurs sur son fonctionnement
Rendez-vous au parc de Choisy pour un tour d’horizon de toutes les thématiques portées par la Ville de Paris autour de la nature en Ville, sous la forme de nombreuses animations, activités ludiques et pédagogiques, au parc Kellermann pour être accueillis par ses jardiniers, ou dans un jardin partagé du 13e.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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