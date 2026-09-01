Fête des jardins : le 13e célèbre la nature en ville ! Parc de Choisy PARIS

Informations pratiques

Parc de Choisy

Dans le 13e, retrouvez une multitude d’animations proposées par les représentants de tous les services de la Ville de Paris qui œuvrent pour les espaces verts et l’environnement. Une multitude d’activités et des experts vous attendent au parc de Choisy, un espace vert créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1937 qui garde encore la trace de son architecture moderniste.

128 avenue de Choisy, Paris 13e

Métro : Tolbiac (ligne 7),

Place d’Italie (lignes 5, 6, 7). Bus :

Choisy – Tolbiac (lignes 83, 62, 64)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Accueil – Infos – Visites

Point accueil et information sur la Fête des jardins : à l’entrée du parc, avenue

de Choisy

à l’entrée du parc, avenue de Choisy Quiz sur la nature à Paris, jouez avec la roue des questions sur les espaces

verts et l’environnement et gagnez des affiches

Visites du parc de Choisy autour d’un parcours commenté permettant de découvrir l’histoire du parc, ses aménagements et sa

gestion écologique par des conférenciers spécialisés de la Ville de Paris

Paris Recrute

La Ville de Paris recrute : renseignez-vous

sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage.

renseignez-vous sur les métiers, les modes de recrutement et les contrats d’apprentissage. Découvrez les métiers de jardinier et d’arboriste-élagueur

École Du Breuil

Pour tout savoir sur l’école historique des arts et techniques du paysage, et ses différentes formations scolaires, par apprentissage, pour adultes, amateurs ou professionnels

Toutes les infos sur l’École Du Breuil sur sonsite Web

Jardin Botanique de Paris

Conversations autour des 4 sites du Jardin Botanique de Paris et de sa graineterie

Connaissance des sols et des végétaux

Animations autour des plantes et

pollens, des auxiliaires et ravageurs, de la culture in vitro, des analyses de

sol à réaliser chez soi…

autour des plantes et pollens, des auxiliaires et ravageurs, de la culture in vitro, des analyses de sol à réaliser chez soi… Clinique du végétal : amenez votre

plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous

donne des conseils pour les soigner

amenez votre plante ou des photos de vos plantes malades, on les diagnostique et on vous donne des conseils pour les soigner Présentation des outils, produits et expérimentations en cours à Paris sur le sol et

le végétal

Végétalisation des bâtiments

Jeux autour de la végétalisation du bâti et de l’ agriculture

urbaine

autour de la et de l’ Jouez pour gagner des plantes



Paris s’engage pour le climat

Présentation des activités de l’Agence parisienne du Climat

des activités de Quiz et animations sur la végétalisation, la transition écologique, la rénovation

énergétique et l’adaptation au

changement climatique

L’arbre à Paris

Jeu de reconnaissance des essences d’arbres parisiennes

Présentation de rondelles de bois, rameaux et feuilles

Sensibilisation à la surveillance sanitaire, à la taille et aux soins des arbres

Paris Jardine

Atelier de réalisation de jardinières en osier : rendez-vous à 14h, 15h15, 16h30, 17h30. Réservation au stand. 15 personnes

maximum par séance

Atelier sensoriel de découverte de matières végétales et d’éléments naturels par le toucher

Centre de Production Horticole

Atelierrempotage de

semis (plantes aromatiques, fleurs…) : rempotez des semis préparés par les jardiniers du Centre de Production Horticole, et profitez de leurs conseils d’entretien des plantes

Maison du Jardinage et du Compostage

Rencontrez les équipes de la Maison du Jardinage et du Compostage, qui vous renseigneront sur ce lieu et leurs missions.

Jeu « Jardiner à

Paris » le samedi

le samedi Jeu « Le Potager des saisons » le dimanche

le dimanche Présentation des jardins partagés et du permis de végétaliser

des et du Conseils sur lecompostage avec DM Compost

Atelier du fleuriste municipal

Les fleuristes municipaux

réalisent les compositions qui ornent l’Hôtel de Ville de Paris avec de somptueux bouquets à l’occasion des cérémonies et des fêtes de fin d’année, ou encore

celles du podium des vainqueurs à l’arrivée du Tour de France. Le temps de la

Fête des jardins, ils vous proposent démonstrations et ateliers d’initiation à

leur métier.

Atelier de végétalisation

de structures verticales

Démonstration d’art floral

Office français de la biodiversité

Découverte des métiers et missions des agents de cet établissement public qui assure la protection et la restauration de la

biodiversité en Île-de-France. Uniquement le samedi

Biodiversité

Découverte du plan biodiversité de Paris

du Sensibilisation à la biodiversité

parisienne

Quiz biodiversité

biodiversité Présentation des trames vertes et bleues

de Paris

de Paris Jeu « Qui est-ce ? » consacré

aux animaux parisiens

consacré aux animaux parisiens Coloriages pour les enfants

pour les enfants Balade botaniquesur réservation

Atelier de fabrication

Accompagnés par des artisans de la Ville de Paris, notamment des menuisiers, réalisez vous-mêmes des objets avez lesquels vous pourrez repartir :

Fabrication de nichoirs

à mésanges

Fabrication de porte-clés en aluminium

personnalisés avec initiales en braille. Activité ouvert à tous, adaptée au jeune public

Matériels mécaniques

Démonstration

d’engins mécaniques (tracteur,

pelleteuse, tondeuse, broyeur) : venez tester la conduite d’une tondeuse électrique radiocommandée

Prévention, sécurité et protection

Information sur

les missions et le recrutement des agents d’accueil et de surveillance et des

agents de la Police municipale

sur les missions et le recrutement des et des agents de la Marelle autour du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Grimper dans les arbres

Démonstrations de grimpe et de déplacement dans les arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris Présentation du matériel utilisé par

les arboristes-grimpeurs

Découverte de la gestion et du suivi de

l’entretien des arbres

Grimpe dans les arbres pour les enfants :

réservation sur place

Expositions sur les grilles du parc

Exposition « Deux

métiers, Deux photographes » , avenue de Choisy : découvrez les regards croisés de deux photographes sur les jardiniers et les

arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens

: découvrez les regards croisés de deux photographes sur les jardiniers et les arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens Exposition « Vers une

ville-jardin »,rue Charles Moureu : admirez des réalisations de végétalisation dans l’ensemble des arrondissements

de Paris

Parc Kellermann

19 rue de la Poterne des Peupliers, Paris 13e

Métro : Maison Blanche (lignes

7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :

Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :

Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)

Lieu partiellement accessible aux

personnes à mobilité réduite. Les stands sont situés dans la partie basse du parc

Animations et ateliers

Conseils horticoles

Rempotage de plantes

de plantes Atelier pique-fleur : réalisation de décorations végétales sur rondins de bois

Visites guidées

Visites du parc :

trois visites sont prévues à 14h, 15h30

et 17h. Inscription au stand d’accueil

trois visites sont prévues à 14h, 15h30 et 17h. Inscription au stand d’accueil Visite du rucher par l’association

L’Abeille parisienne

Jeux

Memory nature

Stand photo avec un panneau passe-tête

avec un panneau passe-tête Coloriages de

petites fleurs sur bois

de petites Marelle autour du règlement des

parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Les Mots et Merveilles

Dimanche 27 septembre,

de 14h à 18h

9 rue de l’Industrie, Paris 13e

Métro : Maison Blanche

(lignes 7, 14), Porte d’Italie (ligne 7). Tramway :

Poterne des Peupliers (ligne T3a). Bus :

Poterne des Peupliers (lignes 57, 184)

lespeupliers.association@gmail.com

Visites libres

Visite du jardin partagé et échanges

avec les visiteurs sur son fonctionnement

Rendez-vous au parc de Choisy pour un tour d’horizon de toutes les thématiques portées par la Ville de Paris autour de la nature en Ville, sous la forme de nombreuses animations, activités ludiques et pédagogiques, au parc Kellermann pour être accueillis par ses jardiniers, ou dans un jardin partagé du 13e.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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