Fête des jardins : le 14e célèbre la nature en ville ! Square Ferdinand Brunot PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Square Ferdinand Brunot · PARIS
Informations pratiques
Squares Ferdinand Brunot et de l’Aspirant Dunand
Dans le 14e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le squares Ferdinand Brunot et en face dans le square de l’Aspirant Dunand. Ces squares voisins, délimités par la rue Mouton-Duvernet, sont un véritable îlot de verdure dans le joli quartier de la Mairie de l’arrondissement.
3 rue Durouchoux et 10 rue Jacques Perrin, Paris 14e
Métro : Mouton-Duvernet. Bus : Mairie du 14e
Lieux accessibles aux personnes à
mobilité réduite
Animations et ateliers
- Rencontre avec la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO)
- Conseils horticoles
- Atelier Kokedama,art
végétal originaire du Japon : maximum 3 participants à la fois
- Atelier rempotage pour petits et
grands: maximum 4 enfants à la fois, accompagnés de leurs parents
- « Colorie la nature en ville » : fresques biodiversité et nature en
ville. Maximum 10 enfants à la fois accompagnés de leurs parents
- L’eau et la propreté, c’est leur
métier : venez à la rencontre des agents de la ville et amusez-vous
avec l’un des jeux proposés. Maximum 4 participants à la fois
Jeux
- Jeux sensoriels autour des textures naturelles :
doux, rugueux ou gluant ? Pour au maximum 3 enfants à la fois, accompagnés de leurs
parents
- Découverte du rucher et du monde fascinant des abeilles : pour au maximum 3 enfants à la fois accompagnés de leurs parents
- Jeu de reconnaissance des arbres par
les feuilles: pour au maximum 3 personnes à la fois
- Découverte des plantes aromatiques et culinaires:pour au maximum 6 personnes à la fois
- Reconnaissance des plantes du mobilier urbain parisien :pour au maximum 2 personnes à la fois
- Animation autour des plantes odorantes :pour au maximum 2 personnes à la fois
- Marelle autour du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie
« Stop incivilités »
Les jardins partagés vous accueillent
Jardin des Thermopyles
Dimanche 27 septembre, de 13h à 18h
6, rue des Thermopyles, Paris 14e
Métro : Pernety (ligne 13). Bus : Pernety (lignes 58, 59)
Samedi 26 septembre, de 13h à 22h30 (ouverture en nocturne) :
- Troc de graines et découverte pédagogique du jardin
potager
- Goûter participatif pour petits et
grands
- Animation autour du four à pain
communautaire et discussions
boulangères
- Apéro musical et cinéma en plein airentre 18h et 22h30
Dimanche 27 septembre, de 13h à 18h : Repas partagé et après-midi en
musique
Parc de la Cité internationale universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan, Paris 14e
RER : Cité Universitaire (ligne B). Tramway : Cité Universitaire (ligne T3a)
Visite guidée du parc
Dimanche 27 septembre, à 14h30
Une visite de 2 heures vous invite à découvrir l’histoire
de ce parc, la richesse de sa faune et de sa flore, ainsi que les pratiques de
gestion environnementale mises en œuvre pour préserver sa biodiversité.
Visite payante sur réservation en ligne sur le site de la
Cité internationale.Informations et réservations : visites@ciup.fr. Retrouvez aussi la Cité Internationale Universitaire
de Paris sur son site Web.
Un peu d’histoire…
La Cité internationale universitaire de Paris est l’un des plus grands sites
d’hébergement d’étudiants et de chercheurs internationaux en Île-de-France.
Véritable lieu de rencontre entre les cultures, elle abrite un patrimoine
exceptionnel où se mêlent architecture, art et parc paysager. Ses 47 maisons conçues
par des architectes de renom s’intègrent au cœur d’un vaste parc paysager de
34 hectares entretenu dans une démarche respectueuse de l’environnement.
Aménagé
dans les années 1930 sur les anciennes fortifications de Thiers, il s’inspire
des principes de la cité-jardin et des grands campus universitaires
anglo-saxons en proposant plusieurs espaces : lieu de repos, de promenade,
terrains de sports et de jeux et jardins paysagers.
Poumon vert du sud parisien,
il possède un patrimoine végétal exceptionnel, riche de plus de 400 essences parmi
lesquelles figurent des arbres remarquables.
Accueillis par les jardiniers du 14e dans les squares Ferdinand Brunot et de l’Aspirant Dunand, dans un jardin partagé, ou dans le parc de la Cité internationale universitaire de Paris, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square Ferdinand Brunot 3 rue Durouchoux 75014 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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