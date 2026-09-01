Fête des jardins : le 14e célèbre la nature en ville ! Square Ferdinand Brunot PARIS

Informations pratiques

Squares Ferdinand Brunot et de l’Aspirant Dunand

Dans le 14e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le squares Ferdinand Brunot et en face dans le square de l’Aspirant Dunand. Ces squares voisins, délimités par la rue Mouton-Duvernet, sont un véritable îlot de verdure dans le joli quartier de la Mairie de l’arrondissement.

3 rue Durouchoux et 10 rue Jacques Perrin, Paris 14e

Métro : Mouton-Duvernet. Bus : Mairie du 14e

Lieux accessibles aux personnes à

mobilité réduite

Animations et ateliers

Rencontre avec la Ligue

de Protection des Oiseaux (LPO)

(LPO) Conseils horticoles

Atelier Kokedama , art

végétal originaire du Japon : maximum 3 participants à la fois

, art végétal originaire du Japon : maximum 3 participants à la fois Atelier rempotage pour petits et

grands: maximum 4 enfants à la fois, accompagnés de leurs parents

pour petits et grands: maximum 4 enfants à la fois, accompagnés de leurs parents « Colorie la nature en ville » : fresques biodiversité et nature en

ville. Maximum 10 enfants à la fois accompagnés de leurs parents

fresques biodiversité et nature en ville. Maximum 10 enfants à la fois accompagnés de leurs parents L’eau et la propreté, c’est leur

métier : venez à la rencontre des agents de la ville et amusez-vous

avec l’un des jeux proposés. Maximum 4 participants à la fois

Jeux

Jeux sensoriels autour des textures naturelles :

doux, rugueux ou gluant ? Pour au maximum 3 enfants à la fois, accompagnés de leurs

parents

doux, rugueux ou gluant ? Pour au maximum 3 enfants à la fois, accompagnés de leurs parents Découverte du rucher et du monde fascinant des abeilles : pour au maximum 3 enfants à la fois accompagnés de leurs parents

pour au maximum 3 enfants à la fois accompagnés de leurs parents Jeu de reconnaissance des arbres par

les feuilles : pour au maximum 3 personnes à la fois

pour au maximum 3 personnes à la fois Découverte des plantes aromatiques et culinaires: pour au maximum 6 personnes à la fois

pour au maximum 6 personnes à la fois Reconnaissance des plantes du mobilier urbain parisien : pour au maximum 2 personnes à la fois

pour au maximum 2 personnes à la fois Animation autour des plantes odorantes : pour au maximum 2 personnes à la fois

pour au maximum 2 personnes à la fois Marelle autour du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie

« Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Jardin des Thermopyles

Dimanche 27 septembre, de 13h à 18h

6, rue des Thermopyles, Paris 14e

Métro : Pernety (ligne 13). Bus : Pernety (lignes 58, 59)

Samedi 26 septembre, de 13h à 22h30 (ouverture en nocturne) :

Troc de graines et découverte pédagogique du jardin

potager

et du Goûter participatif pour petits et

grands

pour petits et grands Animation autour du four à pain

communautaire et discussions

boulangères

et Apéro musical et cinéma en plein airentre 18h et 22h30

Dimanche 27 septembre, de 13h à 18h : Repas partagé et après-midi en

musique

Parc de la Cité internationale universitaire de Paris

17 boulevard Jourdan, Paris 14e

RER : Cité Universitaire (ligne B). Tramway : Cité Universitaire (ligne T3a)

Visite guidée du parc

Dimanche 27 septembre, à 14h30

Une visite de 2 heures vous invite à découvrir l’histoire

de ce parc, la richesse de sa faune et de sa flore, ainsi que les pratiques de

gestion environnementale mises en œuvre pour préserver sa biodiversité.

Visite payante sur réservation en ligne sur le site de la

Cité internationale.Informations et réservations : visites@ciup.fr. Retrouvez aussi la Cité Internationale Universitaire

de Paris sur son site Web.

Un peu d’histoire… La Cité internationale universitaire de Paris est l’un des plus grands sites

d’hébergement d’étudiants et de chercheurs internationaux en Île-de-France.

Véritable lieu de rencontre entre les cultures, elle abrite un patrimoine

exceptionnel où se mêlent architecture, art et parc paysager. Ses 47 maisons conçues

par des architectes de renom s’intègrent au cœur d’un vaste parc paysager de

34 hectares entretenu dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Aménagé

dans les années 1930 sur les anciennes fortifications de Thiers, il s’inspire

des principes de la cité-jardin et des grands campus universitaires

anglo-saxons en proposant plusieurs espaces : lieu de repos, de promenade,

terrains de sports et de jeux et jardins paysagers.

Poumon vert du sud parisien,

il possède un patrimoine végétal exceptionnel, riche de plus de 400 essences parmi

lesquelles figurent des arbres remarquables.

Accueillis par les jardiniers du 14e dans les squares Ferdinand Brunot et de l’Aspirant Dunand, dans un jardin partagé, ou dans le parc de la Cité internationale universitaire de Paris, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square Ferdinand Brunot 3 rue Durouchoux 75014 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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