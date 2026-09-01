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Fête des jardins : le 15e célèbre la nature en ville ! Square Saint-Lambert Paris

samedi 26 septembre 2026 · Square Saint-Lambert · Paris

Fête des jardins : le 15e célèbre la nature en ville ! Square Saint-Lambert Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Square Saint-Lambert
Adresse
2 rue Jean-Formigé
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Square Saint-Lambert

Dans le 15e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square Saint-Lambert. Dans ce jardin typique des années 1930, les promeneurs peuvent notamment contempler une grande variété d’essences d’arbres.

2 rue Jean Formigé, Paris 15ᵉ
Métro : Vaugirard (ligne 12),
Félix Faure (ligne 8). Bus : Péclet
(lignes 70, 88), Mairie du 15e (ligne 80)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite

Ateliers et animations

  • Rempotage de
    plantes
  • Initiation àl’impression végétale
  • Découverte du métier de jardinier,
    de ses spécificités et du matériel utilisé
  • Atelier paysagiste : animation
    sur la création de jardins
  • Présentation des travaux réalisés
    dans les    parcs et jardins de
    l’arrondissement

Jeux

  • Reconnaissance des végétaux
  • Ateliers autour des insectes et des hérissons
  • Marelle autour
    du règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités ».

Visite guidée

  • A la découverte du square Saint-Lambert

Découvrez les animations, visite, ateliers et activités proposés pour la Fête dans l’arrondissement par les jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00

Square Saint-Lambert 2 rue Jean-Formigé  75015 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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