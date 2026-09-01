Fête des jardins : le 15e célèbre la nature en ville ! Square Saint-Lambert Paris

Informations pratiques

Square Saint-Lambert

Dans le 15e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square Saint-Lambert. Dans ce jardin typique des années 1930, les promeneurs peuvent notamment contempler une grande variété d’essences d’arbres.

2 rue Jean Formigé, Paris 15ᵉ

Métro : Vaugirard (ligne 12),

Félix Faure (ligne 8). Bus : Péclet

(lignes 70, 88), Mairie du 15e (ligne 80)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite

Ateliers et animations

Rempotage de

plantes

de plantes Initiation à l’impression végétale

Découverte du métier de jardinier ,

de ses spécificités et du matériel utilisé

, de ses spécificités et du matériel utilisé Atelier paysagiste : animation

sur la création de jardins

animation sur la création de jardins Présentation des travaux réalisés

dans lesparcs et jardins de

l’arrondissement

Jeux

Reconnaissance des végétaux

Ateliers autour des insectes et des hérissons

Marelle autour

du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités ».

Visite guidée

A la découverte du square Saint-Lambert

Découvrez les animations, visite, ateliers et activités proposés pour la Fête dans l’arrondissement par les jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00

Square Saint-Lambert 2 rue Jean-Formigé 75015 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square Saint-Lambert et trouvez le meilleur itinéraire

