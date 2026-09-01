Fête des jardins : le 15e célèbre la nature en ville ! Square Saint-Lambert Paris
samedi 26 septembre 2026 · Square Saint-Lambert · Paris
Informations pratiques
Square Saint-Lambert
Dans le 15e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square Saint-Lambert. Dans ce jardin typique des années 1930, les promeneurs peuvent notamment contempler une grande variété d’essences d’arbres.
2 rue Jean Formigé, Paris 15ᵉ
Métro : Vaugirard (ligne 12),
Félix Faure (ligne 8). Bus : Péclet
(lignes 70, 88), Mairie du 15e (ligne 80)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite
Ateliers et animations
- Rempotage de
plantes
- Initiation àl’impression végétale
- Découverte du métier de jardinier,
de ses spécificités et du matériel utilisé
- Atelier paysagiste : animation
sur la création de jardins
- Présentation des travaux réalisés
dans lesparcs et jardins de
l’arrondissement
Jeux
- Reconnaissance des végétaux
- Ateliers autour des insectes et des hérissons
- Marelle autour
du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités ».
Visite guidée
- A la découverte du square Saint-Lambert
Découvrez les animations, visite, ateliers et activités proposés pour la Fête dans l’arrondissement par les jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00
Square Saint-Lambert 2 rue Jean-Formigé 75015 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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