Fête des jardins : le 16e célèbre la nature en ville ! Jardin du Ranelagh PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Jardin du Ranelagh · PARIS
Informations pratiques
Jardin du Ranelagh
Dans le 16e, les jardiniers de la Ville vous accueillent près des arbres centenaires du jardin du Ranelagh orné de statuts telles que Caïn (1871) par Joseph-Michel Caillé ou le monument dédié à Jean de La Fontaine réalisé en 1984 par Charles Corréia.
1 avenue Prudhon, Paris 16e
RER : Boulainvilliers (ligne C).
Métro : La Muette (ligne 9). Bus : Avenue Ingres (lignes 70,
32)
Lieu partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite
Animations et ateliers
- Conseils horticoles
- Origami : fabrication de godets de rempotage en papier
- Rempotage de micro-plantes dans les
godets réalisés
- Sensibilisation à l’utilisation de l’eau dans les espaces
verts
- Réalisation d’un herbier : sur
inscription à l’accueil
Jeux
- Jeu de déduction
autour du matériel mécanique
- Jeu senteur-toucher : devinez la plante cachée grâce à son odeur ou sa texture
Pré Catelan et jardin Shakespeare dans le bois de Boulogne
Route de Suresnes, Paris 16ᵉ
Bus : Les Moulins – Camping (lignes
43, 70, 241, 244)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite
Animations et ateliers
- Activités de dessin autour de la feuille d’arbre
- Découverte des engins mécaniques
utilisés dans les jardins
- Tournoi de ping-pong
- Animations sur le thème de la
propreté et de l’eau
Grimper aux arbres
- Démonstrations de
grimpeet de déplacement dans les
arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris
Jeux
- Marelle autour du règlement des parcs et
jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Visites guidées
- Découverte des senteurs
du jardin
- Découverte des arbres remarquables
et du jardin Shakespeare
Les jardins partagés vous accueillent
Jardin maraîcher Sainte-Périne
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 9h à 12h
11 rue Chardon Lagache, Paris 16e
Métro : Chardon Lagache (ligne
10). Bus : Chardon Lagache – Molitor
(lignes 22, 62)
Visites guidées
Découvrez ce jardin partagé associatif situé sur le toit de l’hôpital
Sainte-Périne. Réservation par mail préalable à
maraichersainteperinne@gmail.com
Retrouvez le jardin maraîcher
Sainte-Périne sur Instagram,
Facebook, et
son site Web
Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le jardin du Ranelagh, dans le bois de Boulogne, ou dans un jardin partagé, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 16e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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