Fête des jardins : le 16e célèbre la nature en ville ! Jardin du Ranelagh PARIS

Informations pratiques

Jardin du Ranelagh

Dans le 16e, les jardiniers de la Ville vous accueillent près des arbres centenaires du jardin du Ranelagh orné de statuts telles que Caïn (1871) par Joseph-Michel Caillé ou le monument dédié à Jean de La Fontaine réalisé en 1984 par Charles Corréia.

1 avenue Prudhon, Paris 16e

RER : Boulainvilliers (ligne C).

Métro : La Muette (ligne 9). Bus : Avenue Ingres (lignes 70,

32)

Lieu partiellement accessible aux

personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

Conseils horticoles

Origami : fabrication de godets de rempotage en papier

fabrication de godets de rempotage en papier Rempotage de micro-plantes dans les

godets réalisés

de micro-plantes dans les godets réalisés Sensibilisation à l’utilisation de l’eau dans les espaces

verts

à dans les espaces verts Réalisation d’un herbier : sur

inscription à l’accueil

Jeux

Jeu de déduction

autour du matériel mécanique

autour du matériel mécanique Jeu senteur-toucher : devinez la plante cachée grâce à son odeur ou sa texture

Pré Catelan et jardin Shakespeare dans le bois de Boulogne

Route de Suresnes, Paris 16ᵉ

Bus : Les Moulins – Camping (lignes

43, 70, 241, 244)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite

Animations et ateliers

Activités de dessin autour de la feuille d’arbre

de dessin autour de la feuille d’arbre Découverte des engins mécaniques

utilisés dans les jardins

utilisés dans les jardins Tournoi de ping-pong

Animations sur le thème de la

propreté et de l’eau

Grimper aux arbres

Démonstrations de

grimpeet de déplacement dans les

arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

Jeux

Marelle autour du règlement des parcs et

jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Visites guidées

Découverte des senteurs

du jardin

Découverte des arbres remarquables

et du jardin Shakespeare

Les jardins partagés vous accueillent

Jardin maraîcher Sainte-Périne

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 9h à 12h

11 rue Chardon Lagache, Paris 16e

Métro : Chardon Lagache (ligne

10). Bus : Chardon Lagache – Molitor

(lignes 22, 62)

Visites guidées

Découvrez ce jardin partagé associatif situé sur le toit de l’hôpital

Sainte-Périne. Réservation par mail préalable à

maraichersainteperinne@gmail.com

Retrouvez le jardin maraîcher

Sainte-Périne sur Instagram,

Facebook, et

son site Web

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le jardin du Ranelagh, dans le bois de Boulogne, ou dans un jardin partagé, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 16e arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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