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Fête des jardins : le 16e célèbre la nature en ville ! Jardin du Ranelagh PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Jardin du Ranelagh · PARIS

Fête des jardins : le 16e célèbre la nature en ville ! Jardin du Ranelagh PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Jardin du Ranelagh
Adresse
1, avenue Prudhon
Ville
75016 PARIS
Département
Paris

Jardin du Ranelagh

Dans le 16e, les jardiniers de la Ville vous accueillent près des arbres centenaires du jardin du Ranelagh orné de statuts telles que Caïn (1871) par Joseph-Michel Caillé ou le monument dédié à Jean de La Fontaine réalisé en 1984 par Charles Corréia.

1 avenue Prudhon, Paris 16e
RER : Boulainvilliers (ligne C).
Métro : La Muette (ligne 9). Bus : Avenue Ingres (lignes 70,
32)
Lieu partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

  • Conseils horticoles
  • Origami : fabrication de godets de rempotage en papier
  • Rempotage de micro-plantes dans les
    godets réalisés
  • Sensibilisation à l’utilisation de l’eau dans les espaces
    verts
  • Réalisation d’un herbier : sur
    inscription à l’accueil

Jeux

  • Jeu de déduction
    autour du matériel mécanique
  • Jeu senteur-toucher : devinez la plante cachée grâce à son odeur ou sa texture

Pré Catelan et jardin Shakespeare dans le bois de Boulogne

Route de Suresnes, Paris 16ᵉ
Bus : Les Moulins – Camping (lignes
43, 70, 241, 244)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite

Animations et ateliers

  • Activités de dessin autour de la feuille d’arbre
  • Découverte des engins mécaniques
    utilisés dans les jardins
  • Tournoi de ping-pong
  • Animations sur le thème de la
    propreté et de l’eau

Grimper aux arbres

  • Démonstrations de
    grimpe    et de déplacement dans les
    arbres     par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

Jeux

  • Marelle autour du règlement des parcs et
    jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Visites guidées

  • Découverte des senteurs
    du jardin
  • Découverte des arbres remarquables
    et du jardin Shakespeare

Les jardins partagés vous accueillent

Jardin maraîcher Sainte-Périne

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 9h à 12h

11 rue Chardon Lagache, Paris 16e
Métro : Chardon Lagache (ligne
10). Bus : Chardon Lagache – Molitor
(lignes 22, 62)

Visites guidées

Découvrez ce jardin partagé associatif situé sur le toit de l’hôpital
Sainte-Périne. Réservation par mail préalable à
maraichersainteperinne@gmail.com

Retrouvez le jardin maraîcher
Sainte-Périne sur Instagram,
Facebook, et
son site Web

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le jardin du Ranelagh, dans le bois de Boulogne, ou dans un jardin partagé, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 16e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon  75016 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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