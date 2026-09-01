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Fête des jardins : le 17e célèbre la nature en ville ! Square des Epinettes PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Square des Epinettes · PARIS

Fête des jardins : le 17e célèbre la nature en ville ! Square des Epinettes PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Square des Epinettes
Adresse
9 rue Maria Deraismes
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Square des Épinettes

Dans le 17e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square des Épinettes. Cet espace vert a été imaginé par Jean-Camille Formigé (1845-1926), architecte français concepteur d’un grand nombre de jardins parisiens et notamment de celui des serres d’Auteuil.

9 rue Maria Deraismes, Paris 17e
Métro : Guy Môquet (ligne 13). Tramway : Épinettes – Pouchet (ligne
T3b). Bus : Guy Môquet (ligne
31), Navier (lignes 21, 66)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite

Animations et ateliers

  • Création decouronnes de fleurs
  • Dessin de fleurs en laine
  • Fabrication de perchoirs à oiseaux
  • Présentation du métier de forestier
  • Découverte du métier de jardinier,
    de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé
  • Présentation de la gestion de l’eau
    dans les jardins du 17e

Concerts

  • Nos jardiniers mélomanes

Jeux

  • Quiz : « Chemin
    de la nature »
  • Jeu de piste
  • Pêche aux canards
  • Jeux pédagogiques autour dutri
    sélectif     pour sensibiliser au recyclage
  • Marelle autour
    du règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end au square des Épinettes pour des animations ludiques, pédagogiques, botaniques, bucoliques… tout public.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes  75017 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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