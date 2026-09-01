Fête des jardins : le 17e célèbre la nature en ville ! Square des Epinettes PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Square des Epinettes · PARIS
Informations pratiques
Square des Épinettes
Dans le 17e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square des Épinettes. Cet espace vert a été imaginé par Jean-Camille Formigé (1845-1926), architecte français concepteur d’un grand nombre de jardins parisiens et notamment de celui des serres d’Auteuil.
9 rue Maria Deraismes, Paris 17e
Métro : Guy Môquet (ligne 13). Tramway : Épinettes – Pouchet (ligne
T3b). Bus : Guy Môquet (ligne
31), Navier (lignes 21, 66)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite
Animations et ateliers
- Création decouronnes de fleurs
- Dessin de fleurs en laine
- Fabrication de perchoirs à oiseaux
- Présentation du métier de forestier
- Découverte du métier de jardinier,
de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé
- Présentation de la gestion de l’eau
dans les jardins du 17e
Concerts
- Nos jardiniers mélomanes
Jeux
- Quiz : « Chemin
de la nature »
- Jeu de piste
- Pêche aux canards
- Jeux pédagogiques autour dutri
sélectif pour sensibiliser au recyclage
- Marelle autour
du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end au square des Épinettes pour des animations ludiques, pédagogiques, botaniques, bucoliques… tout public.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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