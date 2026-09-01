Fête des jardins : le 17e célèbre la nature en ville ! Square des Epinettes PARIS

Informations pratiques

Square des Épinettes

Dans le 17e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le square des Épinettes. Cet espace vert a été imaginé par Jean-Camille Formigé (1845-1926), architecte français concepteur d’un grand nombre de jardins parisiens et notamment de celui des serres d’Auteuil.

9 rue Maria Deraismes, Paris 17e

Métro : Guy Môquet (ligne 13). Tramway : Épinettes – Pouchet (ligne

T3b). Bus : Guy Môquet (ligne

31), Navier (lignes 21, 66)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite





Animations et ateliers

Création de couronnes de fleurs

Dessin de fleurs en laine

Fabrication de perchoirs à oiseaux

Présentation du métier de forestier

Découverte du métier de jardinier ,

de ses spécificités ainsi que du matériel utilisé

, de ses ainsi que du Présentation de la gestion de l’eau

dans les jardins du 17e

Concerts

Nos jardiniers mélomanes

Jeux

Quiz : « Chemin

de la nature »

Jeu de piste

Pêche aux canards

Jeux pédagogiques autour du tri

sélectif pour sensibiliser au recyclage

pour sensibiliser au recyclage Marelle autour

du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end au square des Épinettes pour des animations ludiques, pédagogiques, botaniques, bucoliques… tout public.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square des Epinettes et trouvez le meilleur itinéraire

