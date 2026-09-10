UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Fête des jardins : le 19e célèbre la nature en ville ! Vignes de la Butte Bergeyre Paris

samedi 26 septembre 2026 · Vignes de la Butte Bergeyre · Paris

Fête des jardins : le 19e célèbre la nature en ville ! Vignes de la Butte Bergeyre Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Vignes de la Butte Bergeyre
Adresse
rue Georges Lardennois
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Jardin de l’Îlot Riquet

Dans le 19e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent au pied de l’ensemble architectural des Orgues de Flandre, où le jardin de l’Îlot Riquet vient d’être aménagé en concertation avec les riverains par les architectes paysagistes de la Ville de Paris.

7 allée des Orgues de Flandre, Paris 19ᵉ
Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Curial – Archereau (ligne 45)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h

Animations et ateliers

  • Rempotage de
    plantes
  • Fabrication debouquets de fleurs
    séchées
  • Création d’empreintes
  • Peinture sur feuilles d’arbre
  • Découverte du rusticage et de la
    métallerie
  • Présentation des jardins partagés du
    19ᵉ arrondissement

Jeux

  • Jeu de la roue de la
    mauvaise graine
  • Jeu des senteurs pour découvrir les végétaux par l’odorat
  • Marelle autour
    du règlement des parcs et jardins.
  • Jeu de l’oie «
    Stop incivilités ».
  • Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre

Expositions

  • Photos de la faune et de la flore du 19ᵉ
    arrondissement
  • « Évolution des plantes »

Stands associatifs

  • Stand d’accueil de la Mairie du
    19e
  • Présentation des activités du collectifJardizneuf, ouvert à tous les membres de jardins partagés du 19e
  • Présentation de la Régie de Quartier du 19e arrondissement

Vigne de la Butte Bergeyre

78 rue Georges Lardennois, Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2),
Bolivar (ligne 7bis)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

  • Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre
  • Dégustation de vin issu de la récolte des vignes
  • Visites commentées par les jardiniers : 20 minutes environ, départs réguliers en fonction de l’affluence

Les jardins partagés vous accueillent

Les Petits Passages

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h

32 rue Petit, Paris 19e
Métro : Laumière (ligne 5). Bus : Laumière ou Jean Jaurès – Lorraine (ligne 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
associationj2p@gmail.com

  • Au programme : activités,
    ateliers et visites ouverts à tous

Ce jardin partagé est géré par une association de
développement social, local, culturel et de loisirs, en direction des habitants
du 19e.

Jardin Fessart

Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 18h

45 rue Fessart, Paris 19e
Métro : Pyrénées (ligne 11), Buttes
Chaumont (ligne 7bis). Bus :
Buttes Chaumont (ligne 71), Pyrénées – Belleville (ligne 20)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jardinfessart@numericable.fr

  • Visites guidées par
    l’association

Le jardin partagé Fessart, animé par l’association du même
nom, a ouvert en 2006 à l’angle des rues Fessart et Clavel, un peu à l’écart de
l’animation du quartier. Dans ce lieu collectif et créateur de lien social, des
riverains cultivent des légumes, des baies, et des plantes à fleurs mellifères.

Butte Bergeyre

Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 10h à 18h

76 rue Georges Lardennois, Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2),
Bolivar (ligne 7bis)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
bergeyre@gmail.com

  • Visites thématiques à la demande sur la permaculture, le
    compost, la faune et la flore, la gestion collective d’un espace partagé, ou le
    sous-sol de la butte

Le jardin
partagé de la Butte Bergeyre, né en 2004, est grand d’une surface de 150 m2. Situé sur une hauteur de Paris (près des Buttes Chaumont, avec une jolie
vue sur Montmartre), il est rapidement devenu la place du village pour le plaisir des
petits et des grands. Il bénéficie d’une annexe accueillant des apicultrices, avec aujourd’hui 10 ruches.

Retrouvez le jardin partagé de la
Butte Bergeyre sur son site
Web

Lilolila

Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 20h

295, rue de Belleville, Paris 19e
Métro : Télégraphe (ligne 11). Bus : Haxo (ligne 20)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Au cœur du quartier de Belleville-Haxo, Lilolila est un
jardin artistique et participatif où la nature et les habitants recréent
ensemble un lieu vivant dans le 19e.

  • Visites libres,
    ateliers et animations musicales
  • Atelier dessin au jardin

Retrouvez le jardin
partagé Lilolila sur Instagram

Jardin Saint-Serge

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 8h à 19h

93 rue de Crimée, Paris 19e
Métro :
Laumière (ligne 5). Bus : Manin
(lignes 48, 60, 71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jpp.lejardinier@orange.fr

  • Visites libres

Retrouvez le jardin partagé
Saint-Serge surInstagram
et sur son site Web

La Serre aux Légumes

Dimanche 27 septembre,
de 14h à 17h

57 avenue de
Flandre, Paris 19e
Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Riquet (ligne 54)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

  • Visites libres
  • Jeu sur la biodiversité : « Sport Planète », créé par la MAIF
  • Mise en place d’une écobox à
    destination des familles

Retrouvez CPN Val de
Seine, l’association qui anime ce jardin partagé, sur Instagram, Facebook, et
son site Web

Un P’tit Bol d’Herbe

Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 17h

6 rue de l’Ourcq, Paris 19e
Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jean Jaurès (lignes 60,
71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
adhesionjardin@gmail.com

Un
P’tit Bol d’Herbe est un jardin d’agrément, dans lequel les adhérents plantent
des fleurs et des fruitiers. Il s’ouvre sur la promenade de la Petite Ceinture
du 19e. Au programme
de la Fête des jardins :ateliers et visite libre.

  • Visite libre : venez découvrir le
    jardin à votre rythme le samedi et dimanche après-midi
  • Atelier d’anthotype (procédé
    photographique ancien utilisant des substances naturelles tirées de fleurs ou
    plantes pour fabriquer un papier photosensible). Sous réserve de beau temps (ciel sans nuage ni pluie). Deux séances à
    15h et 16h, samedi et dimanche. Sur inscription préalable par mail à adhesionjardin@gmail.com
  • Atelier d’initiation aux techniques de multiplication des arbustes : Abdel vous invite à découvrir le bouturage, le marcottage, le greffage…
    Samedi et dimanche de 15h à 17h. Sur inscription
    préalable par SMS au +33 6 25 81 62 88

Retrouvez Un P’tit Bol
d’Herbe sur Instagram

Jardin du Beauregard

Dimanche 27
septembre, de 13h30 à 18h

11 rue Eugénie Cotton, Paris 19e
Métro : Place des Fêtes
(ligne 11). Bus : Place des
Fêtes (lignes 48, 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
amicalebellevuecompans@gmail.com

Au programme de la
Fête des jardins :

  • Repas partagé sous la pergola :
    pensez à apporter vos couverts et assiettes
  • Visite libre du jardinde 13h30 à 18h
  • Visite guidée du jardinentre 15h et 18h
  • Atelier de peinture collective, animé
    par Claudine et Jairo 15h30
    Laissez-vous guider, dans la bonne humeur, dans le choix des couleurs et formes

Niché entre deux barres d’immeubles, ce jardin collectif
animé par l’Amicale des locataires
Bellevue – Compans compte un potager, un espace fleuri, un petit verger, et
un carré pour les enfants. Il est également doté d’une pergola, de tables et
bancs, et d’une serre. Il accueille toute l’année les volontaires pour donner
un coup de main de manière régulière ou ponctuelle. Venez à la rencontre du
groupe de jardiniers, et inscrivez-vous, si vous le souhaitez, au groupe Signal
de l’Amicale.

Le Jardin Parisien de Pantin

Dimanche 27 septembre,
de 15h à 18h

Passage Forceval, Paris 19e (accès au jardin :
1 rue Berthier, Pantin)
Métro : Aubervilliers – Pantin –
Quatre Chemins (ligne 7). Bus :
Quatre Chemins – République (lignes 150, 170), La Pérouse (lignes 180, 249, 330),
Magenta (lignes 150, 152)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jardinparisiendepantin@gmail.com

  • Visite libre
    Visitez un jardin collectif signataire de la charte
    « Main Verte », et
    découvrez son coin lecture et ludothèque pour un moment de détente en famille

Retrouvez le Jardin
Parisien de Pantin sur Facebook

À La Bonne Herbe

Samedi
26 septembre, de 15h à 18h30

Place Marcel Achard, Paris 19e
Métro : Belleville (lignes 2,
11). Bus : Belleville (lignes
20, 71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
csbelleville@gmail.com

  • Atelier jardinagede 15h à 17h
  • Visite du jardin de 15h à 17h
  • Ludothèque en plein air de 15h à 17h
  • Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h
    2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les
    nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Retrouvez
le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web

Jardin des Mathurins

Dimanche 27 septembre, de 15h à 18h30

Cité des Chaufourniers, 20 avenue Mathurin Moreau,
Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2), Jaurès (lignes 2, 5, 7bis).
Bus : Mathurin Moreau – Simon Bolivar (ligne 75)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
csbelleville@gmail.com

  • Ateliers jardinage et ludothèque en plein air de 15h à 17h
  • Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h
    2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les
    nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Retrouvez le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web

Charmante Petite Campagne Urbaine

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h
à 17h30

36 quai de la Marne, Paris 19e
Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jaurès ou Canal
de l’Ourcq (ligne 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
contact@espace19.org

  • Visites guidées

Ce jardin partagé, géré en lien avec
l’association Espace 19, cherche à
amener ses usagers à renouer avec le plaisir du jardinage, à tout âge, tout en
développant des liens sociaux de proximité.

Retrouvez
l’association Espace 19 sur son site Web

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le nouveau jardin de l’Îlot Riquet, sur la vigne de la Butte Bergeyre, ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 19e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Vignes de la Butte Bergeyre rue Georges Lardennois  75019 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Vignes de la Butte Bergeyre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)