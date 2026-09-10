Fête des jardins : le 19e célèbre la nature en ville ! Vignes de la Butte Bergeyre Paris

Informations pratiques

Jardin de l’Îlot Riquet

Dans le 19e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent au pied de l’ensemble architectural des Orgues de Flandre, où le jardin de l’Îlot Riquet vient d’être aménagé en concertation avec les riverains par les architectes paysagistes de la Ville de Paris.

7 allée des Orgues de Flandre, Paris 19ᵉ

Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Curial – Archereau (ligne 45)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h

Animations et ateliers

Rempotage de

plantes

Fabrication de bouquets de fleurs

séchées

Création d’empreintes

Peinture sur feuilles d’arbre

Découverte du rusticage et de la

métallerie

Présentation des jardins partagés du

19ᵉ arrondissement

Jeux

Jeu de la roue de la

mauvaise graine

Jeu des senteurs pour découvrir les végétaux par l’odorat

pour découvrir les végétaux par l’odorat Marelle autour

du règlement des parcs et jardins.

autour du règlement des parcs et jardins. Jeu de l’oie «

Stop incivilités ».

« Stop incivilités ». Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre

Expositions

Photos de la faune et de la flore du 19ᵉ

arrondissement

du 19ᵉ arrondissement « Évolution des plantes »

Stands associatifs

Stand d’accueil de la Mairie du

19 e

Présentation des activités du collectif Jardizneuf, ouvert à tous les membres de jardins partagés du 19 e

Présentation de la Régie de Quartier du 19e arrondissement

Vigne de la Butte Bergeyre

78 rue Georges Lardennois, Paris 19e

Métro : Colonel Fabien (ligne 2),

Bolivar (ligne 7bis)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre

sur les Dégustation de vin issu de la récolte des vignes

Visites commentées par les jardiniers : 20 minutes environ, départs réguliers en fonction de l’affluence

Les jardins partagés vous accueillent

Les Petits Passages

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h

32 rue Petit, Paris 19e

Métro : Laumière (ligne 5). Bus : Laumière ou Jean Jaurès – Lorraine (ligne 60)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

associationj2p@gmail.com

Au programme : activités,

ateliers et visites ouverts à tous

Ce jardin partagé est géré par une association de

développement social, local, culturel et de loisirs, en direction des habitants

du 19e.

Jardin Fessart

Samedi 26 et dimanche

27 septembre, de 14h à 18h

45 rue Fessart, Paris 19e

Métro : Pyrénées (ligne 11), Buttes

Chaumont (ligne 7bis). Bus :

Buttes Chaumont (ligne 71), Pyrénées – Belleville (ligne 20)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

jardinfessart@numericable.fr

Visites guidées par

l’association

Le jardin partagé Fessart, animé par l’association du même

nom, a ouvert en 2006 à l’angle des rues Fessart et Clavel, un peu à l’écart de

l’animation du quartier. Dans ce lieu collectif et créateur de lien social, des

riverains cultivent des légumes, des baies, et des plantes à fleurs mellifères.

Butte Bergeyre

Samedi 26 et dimanche

27 septembre, de 10h à 18h

76 rue Georges Lardennois, Paris 19e

Métro : Colonel Fabien (ligne 2),

Bolivar (ligne 7bis)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

bergeyre@gmail.com

Visites thématiques à la demande sur la permaculture, le

compost, la faune et la flore, la gestion collective d’un espace partagé, ou le

sous-sol de la butte

Le jardin

partagé de la Butte Bergeyre, né en 2004, est grand d’une surface de 150 m2. Situé sur une hauteur de Paris (près des Buttes Chaumont, avec une jolie

vue sur Montmartre), il est rapidement devenu la place du village pour le plaisir des

petits et des grands. Il bénéficie d’une annexe accueillant des apicultrices, avec aujourd’hui 10 ruches.

Retrouvez le jardin partagé de la

Butte Bergeyre sur son site

Web

Lilolila

Samedi 26 et dimanche

27 septembre, de 14h à 20h

295, rue de Belleville, Paris 19e

Métro : Télégraphe (ligne 11). Bus : Haxo (ligne 20)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Au cœur du quartier de Belleville-Haxo, Lilolila est un

jardin artistique et participatif où la nature et les habitants recréent

ensemble un lieu vivant dans le 19e.

Visites libres,

ateliers et animations musicales

Atelier dessin au jardin

Retrouvez le jardin

partagé Lilolila sur Instagram

Jardin Saint-Serge

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 8h à 19h

93 rue de Crimée, Paris 19e

Métro :

Laumière (ligne 5). Bus : Manin

(lignes 48, 60, 71)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

jpp.lejardinier@orange.fr

Visites libres

Retrouvez le jardin partagé

Saint-Serge surInstagram

et sur son site Web

La Serre aux Légumes

Dimanche 27 septembre,

de 14h à 17h

57 avenue de

Flandre, Paris 19e

Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Riquet (ligne 54)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Visites libres

Jeu sur la biodiversité : « Sport Planète », créé par la MAIF

« Sport Planète », créé par la MAIF Mise en place d’une écobox à

destination des familles

Retrouvez CPN Val de

Seine, l’association qui anime ce jardin partagé, sur Instagram, Facebook, et

son site Web

Un P’tit Bol d’Herbe

Samedi 26 et dimanche

27 septembre, de 14h à 17h

6 rue de l’Ourcq, Paris 19e

Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jean Jaurès (lignes 60,

71)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

adhesionjardin@gmail.com

Un

P’tit Bol d’Herbe est un jardin d’agrément, dans lequel les adhérents plantent

des fleurs et des fruitiers. Il s’ouvre sur la promenade de la Petite Ceinture

du 19e. Au programme

de la Fête des jardins :ateliers et visite libre.

Visite libre : venez découvrir le

jardin à votre rythme le samedi et dimanche après-midi

venez découvrir le jardin à votre rythme le samedi et dimanche après-midi Atelier d’anthotype (procédé

photographique ancien utilisant des substances naturelles tirées de fleurs ou

plantes pour fabriquer un papier photosensible). Sous réserve de beau temps (ciel sans nuage ni pluie). Deux séances à

15h et 16h, samedi et dimanche. Sur inscription préalable par mail à adhesionjardin@gmail.com

(procédé photographique ancien utilisant des substances naturelles tirées de fleurs ou plantes pour fabriquer un papier photosensible). Sous réserve de beau temps (ciel sans nuage ni pluie). Deux séances à 15h et 16h, samedi et dimanche. Sur inscription préalable par mail à adhesionjardin@gmail.com Atelier d’initiation aux techniques de multiplication des arbustes : Abdel vous invite à découvrir le bouturage, le marcottage, le greffage…

Samedi et dimanche de 15h à 17h. Sur inscription

préalable par SMS au +33 6 25 81 62 88

Retrouvez Un P’tit Bol

d’Herbe sur Instagram

Jardin du Beauregard

Dimanche 27

septembre, de 13h30 à 18h

11 rue Eugénie Cotton, Paris 19e

Métro : Place des Fêtes

(ligne 11). Bus : Place des

Fêtes (lignes 48, 60)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

amicalebellevuecompans@gmail.com

Au programme de la

Fête des jardins :

Repas partagé sous la pergola :

pensez à apporter vos couverts et assiettes

pensez à apporter vos couverts et assiettes Visite libre du jardin de 13h30 à 18h

de 13h30 à 18h Visite guidée du jardin entre 15h et 18h

entre 15h et 18h Atelier de peinture collective, animé

par Claudine et Jairo 15h30

Laissez-vous guider, dans la bonne humeur, dans le choix des couleurs et formes

Niché entre deux barres d’immeubles, ce jardin collectif

animé par l’Amicale des locataires

Bellevue – Compans compte un potager, un espace fleuri, un petit verger, et

un carré pour les enfants. Il est également doté d’une pergola, de tables et

bancs, et d’une serre. Il accueille toute l’année les volontaires pour donner

un coup de main de manière régulière ou ponctuelle. Venez à la rencontre du

groupe de jardiniers, et inscrivez-vous, si vous le souhaitez, au groupe Signal

de l’Amicale.

Le Jardin Parisien de Pantin

Dimanche 27 septembre,

de 15h à 18h

Passage Forceval, Paris 19e (accès au jardin :

1 rue Berthier, Pantin)

Métro : Aubervilliers – Pantin –

Quatre Chemins (ligne 7). Bus :

Quatre Chemins – République (lignes 150, 170), La Pérouse (lignes 180, 249, 330),

Magenta (lignes 150, 152)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

jardinparisiendepantin@gmail.com

Visite libre

Visitez un jardin collectif signataire de la charte

« Main Verte », et

découvrez son coin lecture et ludothèque pour un moment de détente en famille

Retrouvez le Jardin

Parisien de Pantin sur Facebook

À La Bonne Herbe

Samedi

26 septembre, de 15h à 18h30

Place Marcel Achard, Paris 19e

Métro : Belleville (lignes 2,

11). Bus : Belleville (lignes

20, 71)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

csbelleville@gmail.com

Atelier jardinage de 15h à 17h

de 15h à 17h Visite du jardin de 15h à 17h

de 15h à 17h Ludothèque en plein air de 15h à 17h

de 15h à 17h Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h

2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les

nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Retrouvez

le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web

Jardin des Mathurins

Dimanche 27 septembre, de 15h à 18h30

Cité des Chaufourniers, 20 avenue Mathurin Moreau,

Paris 19e

Métro : Colonel Fabien (ligne 2), Jaurès (lignes 2, 5, 7bis).

Bus : Mathurin Moreau – Simon Bolivar (ligne 75)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

csbelleville@gmail.com

Ateliers jardinage et ludothèque en plein air de 15h à 17h

de 15h à 17h Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h

2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les

nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Retrouvez le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web

Charmante Petite Campagne Urbaine

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h

à 17h30

36 quai de la Marne, Paris 19e

Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jaurès ou Canal

de l’Ourcq (ligne 60)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

contact@espace19.org

Visites guidées

Ce jardin partagé, géré en lien avec

l’association Espace 19, cherche à

amener ses usagers à renouer avec le plaisir du jardinage, à tout âge, tout en

développant des liens sociaux de proximité.

Retrouvez

l’association Espace 19 sur son site Web

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le nouveau jardin de l’Îlot Riquet, sur la vigne de la Butte Bergeyre, ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 19e arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Vignes de la Butte Bergeyre rue Georges Lardennois 75019 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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