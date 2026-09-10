Fête des jardins : le 19e célèbre la nature en ville ! Vignes de la Butte Bergeyre Paris
samedi 26 septembre 2026 · Vignes de la Butte Bergeyre · Paris
Informations pratiques
Jardin de l’Îlot Riquet
Dans le 19e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent au pied de l’ensemble architectural des Orgues de Flandre, où le jardin de l’Îlot Riquet vient d’être aménagé en concertation avec les riverains par les architectes paysagistes de la Ville de Paris.
7 allée des Orgues de Flandre, Paris 19ᵉ
Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Curial – Archereau (ligne 45)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h
Animations et ateliers
- Rempotage de
plantes
- Fabrication debouquets de fleurs
séchées
- Création d’empreintes
- Peinture sur feuilles d’arbre
- Découverte du rusticage et de la
métallerie
- Présentation des jardins partagés du
19ᵉ arrondissement
Jeux
- Jeu de la roue de la
mauvaise graine
- Jeu des senteurs pour découvrir les végétaux par l’odorat
- Marelle autour
du règlement des parcs et jardins.
- Jeu de l’oie «
Stop incivilités ».
- Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre
Expositions
- Photos de la faune et de la flore du 19ᵉ
arrondissement
- « Évolution des plantes »
Stands associatifs
- Stand d’accueil de la Mairie du
19e
- Présentation des activités du collectifJardizneuf, ouvert à tous les membres de jardins partagés du 19e
- Présentation de la Régie de Quartier du 19e arrondissement
Vigne de la Butte Bergeyre
78 rue Georges Lardennois, Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2),
Bolivar (ligne 7bis)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
- Memory sur les vignes de la Butte Bergeyre
- Dégustation de vin issu de la récolte des vignes
- Visites commentées par les jardiniers : 20 minutes environ, départs réguliers en fonction de l’affluence
Les jardins partagés vous accueillent
Les Petits Passages
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 19h
32 rue Petit, Paris 19e
Métro : Laumière (ligne 5). Bus : Laumière ou Jean Jaurès – Lorraine (ligne 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
associationj2p@gmail.com
- Au programme : activités,
ateliers et visites ouverts à tous
Ce jardin partagé est géré par une association de
développement social, local, culturel et de loisirs, en direction des habitants
du 19e.
Jardin Fessart
Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 18h
45 rue Fessart, Paris 19e
Métro : Pyrénées (ligne 11), Buttes
Chaumont (ligne 7bis). Bus :
Buttes Chaumont (ligne 71), Pyrénées – Belleville (ligne 20)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jardinfessart@numericable.fr
- Visites guidées par
l’association
Le jardin partagé Fessart, animé par l’association du même
nom, a ouvert en 2006 à l’angle des rues Fessart et Clavel, un peu à l’écart de
l’animation du quartier. Dans ce lieu collectif et créateur de lien social, des
riverains cultivent des légumes, des baies, et des plantes à fleurs mellifères.
Butte Bergeyre
Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 10h à 18h
76 rue Georges Lardennois, Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2),
Bolivar (ligne 7bis)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
bergeyre@gmail.com
- Visites thématiques à la demande sur la permaculture, le
compost, la faune et la flore, la gestion collective d’un espace partagé, ou le
sous-sol de la butte
Le jardin
partagé de la Butte Bergeyre, né en 2004, est grand d’une surface de 150 m2. Situé sur une hauteur de Paris (près des Buttes Chaumont, avec une jolie
vue sur Montmartre), il est rapidement devenu la place du village pour le plaisir des
petits et des grands. Il bénéficie d’une annexe accueillant des apicultrices, avec aujourd’hui 10 ruches.
Retrouvez le jardin partagé de la
Butte Bergeyre sur son site
Web
Lilolila
Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 20h
295, rue de Belleville, Paris 19e
Métro : Télégraphe (ligne 11). Bus : Haxo (ligne 20)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
Au cœur du quartier de Belleville-Haxo, Lilolila est un
jardin artistique et participatif où la nature et les habitants recréent
ensemble un lieu vivant dans le 19e.
- Visites libres,
ateliers et animations musicales
- Atelier dessin au jardin
Retrouvez le jardin
partagé Lilolila sur Instagram
Jardin Saint-Serge
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 8h à 19h
93 rue de Crimée, Paris 19e
Métro :
Laumière (ligne 5). Bus : Manin
(lignes 48, 60, 71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jpp.lejardinier@orange.fr
- Visites libres
Retrouvez le jardin partagé
Saint-Serge surInstagram
et sur son site Web
La Serre aux Légumes
Dimanche 27 septembre,
de 14h à 17h
57 avenue de
Flandre, Paris 19e
Métro : Riquet (ligne 7). Bus : Riquet (ligne 54)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
- Visites libres
- Jeu sur la biodiversité : « Sport Planète », créé par la MAIF
- Mise en place d’une écobox à
destination des familles
Retrouvez CPN Val de
Seine, l’association qui anime ce jardin partagé, sur Instagram, Facebook, et
son site Web
Un P’tit Bol d’Herbe
Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 14h à 17h
6 rue de l’Ourcq, Paris 19e
Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jean Jaurès (lignes 60,
71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
adhesionjardin@gmail.com
Un
P’tit Bol d’Herbe est un jardin d’agrément, dans lequel les adhérents plantent
des fleurs et des fruitiers. Il s’ouvre sur la promenade de la Petite Ceinture
du 19e. Au programme
de la Fête des jardins :ateliers et visite libre.
- Visite libre : venez découvrir le
jardin à votre rythme le samedi et dimanche après-midi
- Atelier d’anthotype (procédé
photographique ancien utilisant des substances naturelles tirées de fleurs ou
plantes pour fabriquer un papier photosensible). Sous réserve de beau temps (ciel sans nuage ni pluie). Deux séances à
15h et 16h, samedi et dimanche. Sur inscription préalable par mail à adhesionjardin@gmail.com
- Atelier d’initiation aux techniques de multiplication des arbustes : Abdel vous invite à découvrir le bouturage, le marcottage, le greffage…
Samedi et dimanche de 15h à 17h. Sur inscription
préalable par SMS au +33 6 25 81 62 88
Retrouvez Un P’tit Bol
d’Herbe sur Instagram
Jardin du Beauregard
Dimanche 27
septembre, de 13h30 à 18h
11 rue Eugénie Cotton, Paris 19e
Métro : Place des Fêtes
(ligne 11). Bus : Place des
Fêtes (lignes 48, 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
amicalebellevuecompans@gmail.com
Au programme de la
Fête des jardins :
- Repas partagé sous la pergola :
pensez à apporter vos couverts et assiettes
- Visite libre du jardinde 13h30 à 18h
- Visite guidée du jardinentre 15h et 18h
- Atelier de peinture collective, animé
par Claudine et Jairo 15h30
Laissez-vous guider, dans la bonne humeur, dans le choix des couleurs et formes
Niché entre deux barres d’immeubles, ce jardin collectif
animé par l’Amicale des locataires
Bellevue – Compans compte un potager, un espace fleuri, un petit verger, et
un carré pour les enfants. Il est également doté d’une pergola, de tables et
bancs, et d’une serre. Il accueille toute l’année les volontaires pour donner
un coup de main de manière régulière ou ponctuelle. Venez à la rencontre du
groupe de jardiniers, et inscrivez-vous, si vous le souhaitez, au groupe Signal
de l’Amicale.
Le Jardin Parisien de Pantin
Dimanche 27 septembre,
de 15h à 18h
Passage Forceval, Paris 19e (accès au jardin :
1 rue Berthier, Pantin)
Métro : Aubervilliers – Pantin –
Quatre Chemins (ligne 7). Bus :
Quatre Chemins – République (lignes 150, 170), La Pérouse (lignes 180, 249, 330),
Magenta (lignes 150, 152)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
jardinparisiendepantin@gmail.com
- Visite libre
Visitez un jardin collectif signataire de la charte
« Main Verte », et
découvrez son coin lecture et ludothèque pour un moment de détente en famille
Retrouvez le Jardin
Parisien de Pantin sur Facebook
À La Bonne Herbe
Samedi
26 septembre, de 15h à 18h30
Place Marcel Achard, Paris 19e
Métro : Belleville (lignes 2,
11). Bus : Belleville (lignes
20, 71)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
csbelleville@gmail.com
- Atelier jardinagede 15h à 17h
- Visite du jardin de 15h à 17h
- Ludothèque en plein air de 15h à 17h
- Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h
2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les
nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations
Retrouvez
le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web
Jardin des Mathurins
Dimanche 27 septembre, de 15h à 18h30
Cité des Chaufourniers, 20 avenue Mathurin Moreau,
Paris 19e
Métro : Colonel Fabien (ligne 2), Jaurès (lignes 2, 5, 7bis).
Bus : Mathurin Moreau – Simon Bolivar (ligne 75)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
csbelleville@gmail.com
- Ateliers jardinage et ludothèque en plein air de 15h à 17h
- Spectacle par l’association Le Canap’ Vert : « Sur la route, Barbara » à 17h
2 artistes, 2 vélos, un piano et une voix, un voyage à travers la vie et les
nuits d’une artiste sans concessions qui a marqué des générations
Retrouvez le Centre socio-culturel de Belleville sur son site Web
Charmante Petite Campagne Urbaine
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h
à 17h30
36 quai de la Marne, Paris 19e
Métro : Ourcq (ligne 5). Bus : Ourcq – Jaurès ou Canal
de l’Ourcq (ligne 60)
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes
contact@espace19.org
- Visites guidées
Ce jardin partagé, géré en lien avec
l’association Espace 19, cherche à
amener ses usagers à renouer avec le plaisir du jardinage, à tout âge, tout en
développant des liens sociaux de proximité.
Retrouvez
l’association Espace 19 sur son site Web
Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le nouveau jardin de l’Îlot Riquet, sur la vigne de la Butte Bergeyre, ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 19e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Vignes de la Butte Bergeyre rue Georges Lardennois 75019 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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