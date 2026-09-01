Fête des jardins : le 20e célèbre la nature en ville ! Parc Aretha Franklin Paris
samedi 26 septembre 2026 · Parc Aretha Franklin · Paris
Informations pratiques
Parc Aretha Franklin
Dans le 20e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le parc Aretha Franklin. Poumon vert du quartier Python-Duvernois, cet espace vert baptisé en hommage à la reine de la soul a récemment été agrandi de 7000 m2 supplémentaires.
Rue Serpollet, Paris 20ᵉ (accès : 7 rue Henri
Duvernois)
Métro : Porte de Bagnolet
(ligne 3). Tramway : Porte de
Bagnolet (ligne T3b). Bus :
Serpollet (ligne 57)
Ateliers et animations
- Atelier du toucher et
des senteurs
- Rempotage
- Présentation des vignes de
Belleville
Jeux
- Chamboule-tout
- Lancer de carnaval
- Lancer de cornhole
- Coloriage
- Marelle autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités ».
Grimper aux arbres
- Présentation du métier
d’arboriste-grimpeur, de ses spécificités
et du matériel utilisé
- Démonstrations de grimpeet de déplacement dans les arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris
Les jardins partagés vous accueillent
Les Haies Partagées
Samedi 26 septembre, de 15h à 17h
41 rue des Haies, Paris 20e
Métro :
Buzenval (ligne 9), Avron (ligne 2). Bus : Maraîchers (ligne 57)
haies.partagees@gmail.com
Situées sur une parcelle du jardin Casque-d’Or, dans le quartier Réunion – Père-Lachaise, les Haies Partagées sont animées par des associations et habitants du 20e, qui proposent des activités pédagogiques et ludiques au public tout au long de l’année. Au programme de la Fête des jardins :
- Promenade et découverte du jardin
- Dégustation des récoltes de l’année (infusions, confitures, tartes…)
- Observation à la loupe des petites bêtes trouvées dans le jardin
- Reconnaissance et dessin des plantes du jardin (cadeaux pour tous les
participants)
Leroy Sème
Samedi 26 et dimanche 27
septembre, de 14h à 18h
2 cité Leroy, Paris 20e
Métro : Jourdain (ligne 11), Gambetta (lignes 3, 3bis). Bus :
L’Ermitage (ligne 26), Pyrénées – Ménilmontant (ligne 96)
leroyseme@gmail.com
La cité Leroy et la villa de l’Ermitage, composées de maisonnettes, jardins et ateliers rassemblés autour d’une impasse pavée, constituent un des derniers témoignages du Ménilmontant ouvrier et populaire, conservant l’esprit de village qui caractérisait alors le quartier à la fin du XIXe siècle. C’est dans ce cadre bucolique que vous retrouverez le jardin partagé pédagogique Leroy Sème, animé par les riverains.
- Ateliers
- Découverte du jardin partagé
Retrouvez le jardin partagé
Leroy Sème sur son blog
Jardin Luquet
Samedi 26 septembre,
de 14h à 18h
17 rue des Envierges, Paris 20e (pôle accueil d’Archipélia)
– Jardin partagé situé dans le square Alexandre Luquet à 150 mètres du local, à côté du terrain de sport
Métro : Pyrénées (ligne 11). Bus : Pyrénées – Belleville
(lignes 20, 71)
info@archipelia.org
En raison de sa situation ombragée, ce jardin partagé divisé en parcelles collectives et pédagogiques se distingue par ses cultures de plantes à fleurs et de plantes de sous-bois. Lieu d’apprentissage et d’expérimentations, il renforce les liens sociaux entre les habitants et contribue à la protection de la biodiversité en milieu urbain.
- Au programme :
visites guidées, dégustations, observation, dessin, sensibilisation à la protection
des plantes…
Retrouvez l’association
Archipélia, qui anime ce jardin partagé, sur Instagram, Facebook,
et son site Web.
Jardin des Soupirs
Samedi 26 et dimanche
27 septembre, de 11h30 à 13h et de 14h à 18h
18 passage des Soupirs, Paris 20e
Métro : Jourdain (ligne 11), Gambetta (lignes 3, 3bis). Bus : Pyrénées – Ménilmontant
(lignes 26, 96)
jardindessoupirs@gmail.com
Dans une ruelle champêtre non loin de la place Gambetta, retrouvez un jardin partagé communautaire fleuri et animé, créé à l’initiative des habitants sur une parcelle en friche au début des années 2000.
- Visites libres et jeux
- Quiz sur la faune et la flore du jardin
Retrouvez le jardin partagé des Soupirs sur son blog
Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le parc Aretha Franklin ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 20e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Parc Aretha Franklin rue Serpollet 75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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