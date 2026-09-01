Fête des jardins : le 20e célèbre la nature en ville ! Parc Aretha Franklin Paris

Informations pratiques

Parc Aretha Franklin

Dans le 20e, les jardiniers de la Ville de Paris vous accueillent dans le parc Aretha Franklin. Poumon vert du quartier Python-Duvernois, cet espace vert baptisé en hommage à la reine de la soul a récemment été agrandi de 7000 m2 supplémentaires.

Rue Serpollet, Paris 20ᵉ (accès : 7 rue Henri

Duvernois)

Métro : Porte de Bagnolet

(ligne 3). Tramway : Porte de

Bagnolet (ligne T3b). Bus :

Serpollet (ligne 57)

Ateliers et animations

Atelier du toucher et

des senteurs

Rempotage

Présentation des vignes de

Belleville

Jeux

Chamboule-tout

Lancer de carnaval

Lancer de cornhole

Coloriage

Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités ».

Grimper aux arbres

Présentation du métier

d’arboriste-grimpeur , de ses spécificités

et du matériel utilisé

, de ses et du Démonstrations de grimpeet de déplacement dans les arbres par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

Les jardins partagés vous accueillent

Les Haies Partagées

Samedi 26 septembre, de 15h à 17h

41 rue des Haies, Paris 20e

Métro :

Buzenval (ligne 9), Avron (ligne 2). Bus : Maraîchers (ligne 57)

haies.partagees@gmail.com

Situées sur une parcelle du jardin Casque-d’Or, dans le quartier Réunion – Père-Lachaise, les Haies Partagées sont animées par des associations et habitants du 20e, qui proposent des activités pédagogiques et ludiques au public tout au long de l’année. Au programme de la Fête des jardins :

Promenade et découverte du jardin

et du jardin Dégustation des récoltes de l’année (infusions, confitures, tartes…)

(infusions, confitures, tartes…) Observation à la loupe des petites bêtes trouvées dans le jardin

des petites bêtes trouvées dans le jardin Reconnaissance et dessin des plantes du jardin (cadeaux pour tous les

participants)

Leroy Sème

Samedi 26 et dimanche 27

septembre, de 14h à 18h

2 cité Leroy, Paris 20e

Métro : Jourdain (ligne 11), Gambetta (lignes 3, 3bis). Bus :

L’Ermitage (ligne 26), Pyrénées – Ménilmontant (ligne 96)

leroyseme@gmail.com

La cité Leroy et la villa de l’Ermitage, composées de maisonnettes, jardins et ateliers rassemblés autour d’une impasse pavée, constituent un des derniers témoignages du Ménilmontant ouvrier et populaire, conservant l’esprit de village qui caractérisait alors le quartier à la fin du XIXe siècle. C’est dans ce cadre bucolique que vous retrouverez le jardin partagé pédagogique Leroy Sème, animé par les riverains.

Ateliers

Découverte du jardin partagé

Retrouvez le jardin partagé

Leroy Sème sur son blog

Jardin Luquet

Samedi 26 septembre,

de 14h à 18h

17 rue des Envierges, Paris 20e (pôle accueil d’Archipélia)

– Jardin partagé situé dans le square Alexandre Luquet à 150 mètres du local, à côté du terrain de sport

Métro : Pyrénées (ligne 11). Bus : Pyrénées – Belleville

(lignes 20, 71)

info@archipelia.org

En raison de sa situation ombragée, ce jardin partagé divisé en parcelles collectives et pédagogiques se distingue par ses cultures de plantes à fleurs et de plantes de sous-bois. Lieu d’apprentissage et d’expérimentations, il renforce les liens sociaux entre les habitants et contribue à la protection de la biodiversité en milieu urbain.

Au programme :

visites guidées, dégustations, observation, dessin, sensibilisation à la protection

des plantes…

Retrouvez l’association

Archipélia, qui anime ce jardin partagé, sur Instagram, Facebook,

et son site Web.

Jardin des Soupirs

Samedi 26 et dimanche

27 septembre, de 11h30 à 13h et de 14h à 18h

18 passage des Soupirs, Paris 20e

Métro : Jourdain (ligne 11), Gambetta (lignes 3, 3bis). Bus : Pyrénées – Ménilmontant

(lignes 26, 96)

jardindessoupirs@gmail.com

Dans une ruelle champêtre non loin de la place Gambetta, retrouvez un jardin partagé communautaire fleuri et animé, créé à l’initiative des habitants sur une parcelle en friche au début des années 2000.

Visites libres et jeux

Quiz sur la faune et la flore du jardin

Retrouvez le jardin partagé des Soupirs sur son blog

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le parc Aretha Franklin ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 20e arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Parc Aretha Franklin rue Serpollet 75020 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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