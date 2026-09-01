Fête des jardins : le 5e célèbre la nature en ville ! Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Square des arènes de Lutèce et square Capitan · PARIS
Informations pratiques
Square des Arènes de Lutèce
Dans le 5e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le square des Arènes de Lutèce. Cet espace vert, au double patrimoine historique et végétal, abrite l’un des vestiges romains visibles à Paris, et de nombreuses essences d’arbres.
4 rue des Arènes, Paris 5e
Métro : Jussieu (lignes 7, 10), Cardinal Lemoine (ligne 10). Bus : Cuvier – Jardin des Plantes
(lignes 67, 89)
Lieu partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite
Visite guidée
- Découverte de l’histoire des Arènes de Lutèce et de leur intégration dans le patrimoine paysager parisien
Départ à 15h au stand d’accueil
Animations et ateliers
- Conseils horticoles
- Atelier de tressage végétal
Inscription au stand d’accueil. Séances toutes les 30 à 45 minutes
- Rempotage de plantes et conseils pour de bonnes pratiques de plantation
Jeux
- Découverte des senteurs : boîte mystère permettant de
reconnaître différents éléments naturels par le toucher
- Marelle autour du règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Grimper aux arbres
- Découverte de la grimpe pour les enfants, encadrés par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris
De 14h30 à 18h30
- Présentation du métier d’arboriste-grimpeur, de ses spécificités et du matériel
utilisé
- Sensibilisation à l’entretien et à la gestion du patrimoine arboré parisien
Observatoire Parisien de la Biodiversité
Square Capitan, 4 rue des Arènes, Paris 5e
Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir le jardin-refuge de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, exceptionnellement ouvert au public pour la Fête des jardins.
Que vous vous rendiez dans le village éphémère de l’arrondissement, ou à l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 5e.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS
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