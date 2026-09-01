Fête des jardins : le 5e célèbre la nature en ville ! Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Square des arènes de Lutèce et square Capitan · PARIS

Informations pratiques

Square des Arènes de Lutèce

Dans le 5e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le square des Arènes de Lutèce. Cet espace vert, au double patrimoine historique et végétal, abrite l’un des vestiges romains visibles à Paris, et de nombreuses essences d’arbres.

4 rue des Arènes, Paris 5e

Métro : Jussieu (lignes 7, 10), Cardinal Lemoine (ligne 10). Bus : Cuvier – Jardin des Plantes

(lignes 67, 89)

Lieu partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite guidée

Découverte de l’histoire des Arènes de Lutèce et de leur intégration dans le patrimoine paysager parisien

Départ à 15h au stand d’accueil

Animations et ateliers

Conseils horticoles

Atelier de tressage végétal

Inscription au stand d’accueil. Séances toutes les 30 à 45 minutes

Inscription au stand d’accueil. Séances toutes les 30 à 45 minutes Rempotage de plantes et conseils pour de bonnes pratiques de plantation

Jeux

Découverte des senteurs : boîte mystère permettant de

reconnaître différents éléments naturels par le toucher

boîte mystère permettant de reconnaître différents éléments naturels par le toucher Marelle autour du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Grimper aux arbres

Découverte de la grimpe pour les enfants , encadrés par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

De 14h30 à 18h30

, encadrés par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris De 14h30 à 18h30 Présentation du métier d’arboriste-grimpeur , de ses spécificités et du matériel

utilisé

, de ses spécificités et du matériel utilisé Sensibilisation à l’entretien et à la gestion du patrimoine arboré parisien

Observatoire Parisien de la Biodiversité

Square Capitan, 4 rue des Arènes, Paris 5e

Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir le jardin-refuge de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, exceptionnellement ouvert au public pour la Fête des jardins.

Que vous vous rendiez dans le village éphémère de l’arrondissement, ou à l’Observatoire Parisien de la Biodiversité, découvrez toutes les visites, ateliers, et activités proposés dans le 5e.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS



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