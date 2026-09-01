Fête des jardins : le 6e célèbre la nature en ville ! Square Félix Desruelles PARIS

Informations pratiques

Square Félix Desruelles

Dans le 6e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le square Félix Desruelles, du nom du sculpteur qui a réalisé sa fontaine pastorale.

168bis boulevard

Saint-Germain, Paris 6ᵉ

Métro : Mabillon (ligne 10), Saint-Germain-des-Prés (ligne 4). Bus : Saint-Germain-des-Prés (lignes 39, 63, 86, 87, 95)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers et animations

Conseils de jardinage et d’entretien des plantes

et d’entretien des plantes Rempotage de plantes

de plantes Atelier Kokedama,art végétal originaire du Japon

Jeux

Reconnaissance des

plantes aromatiques et culinaires

aromatiques et culinaires Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

« Stop incivilités » Coloriagessur la biodiversité

et nature en ville :maximum 10 enfants accompagnés sur le stand

Rendez-vous dans le village éphémère de l’arrondissement et découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés au public par les jardiniers de la Ville.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square Félix Desruelles 168 bis, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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