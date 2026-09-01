Fête des jardins : le 6e célèbre la nature en ville ! Square Félix Desruelles PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Square Félix Desruelles · PARIS
Informations pratiques
Square Félix Desruelles
Dans le 6e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le square Félix Desruelles, du nom du sculpteur qui a réalisé sa fontaine pastorale.
168bis boulevard
Saint-Germain, Paris 6ᵉ
Métro : Mabillon (ligne 10), Saint-Germain-des-Prés (ligne 4). Bus : Saint-Germain-des-Prés (lignes 39, 63, 86, 87, 95)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Ateliers et animations
- Conseils de jardinage et d’entretien des plantes
- Rempotage de plantes
- Atelier Kokedama,art végétal originaire du Japon
Jeux
- Reconnaissance des
plantes aromatiques et culinaires
- Marelle autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
- Coloriagessur la biodiversité
et nature en ville :maximum 10 enfants accompagnés sur le stand
Rendez-vous dans le village éphémère de l’arrondissement et découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés au public par les jardiniers de la Ville.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Square Félix Desruelles 168 bis, boulevard Saint-Germain 75006 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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