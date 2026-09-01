UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Fête des jardins : le 6e célèbre la nature en ville ! Square Félix Desruelles PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Square Félix Desruelles · PARIS

Fête des jardins : le 6e célèbre la nature en ville ! Square Félix Desruelles PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Square Félix Desruelles
Adresse
168 bis, boulevard Saint-Germain
Ville
75006 PARIS
Département
Paris

Square Félix Desruelles

Dans le 6e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le square Félix Desruelles, du nom du sculpteur qui a réalisé sa fontaine pastorale.

168bis boulevard
Saint-Germain, Paris 6ᵉ
Métro : Mabillon (ligne 10), Saint-Germain-des-Prés (ligne 4). Bus : Saint-Germain-des-Prés (lignes 39, 63, 86, 87, 95)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers et animations

  • Conseils de jardinage et d’entretien des plantes
  • Rempotage de plantes
  • Atelier Kokedama,art végétal originaire du Japon

Jeux

  • Reconnaissance des
    plantes     aromatiques et culinaires
  • Marelle autour du
    règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »
  • Coloriagessur la biodiversité
    et nature en ville :    maximum 10 enfants accompagnés sur le stand

Rendez-vous dans le village éphémère de l’arrondissement et découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés au public par les jardiniers de la Ville.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square Félix Desruelles 168 bis, boulevard Saint-Germain  75006 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Square Félix Desruelles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)