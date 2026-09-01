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Fête des jardins : le 7e célèbre la nature en ville ! Jardin Catherine Labouré PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Jardin Catherine Labouré · PARIS

Fête des jardins : le 7e célèbre la nature en ville ! Jardin Catherine Labouré PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Jardin Catherine Labouré
Adresse
29 rue de Babylone
Ville
75007 PARIS
Département
Paris

Jardin Catherine Labouré

Dans le 7e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le jardin Catherine Labouré, lieu de pèlerinage et ancien jardin de couvent comptant aujourd’hui un potager pédagogique faisant écho à son passé.

29 rue de Babylone, Paris 7ᵉ
Métro : Sèvres –
Babylone (lignes 10, 12), Vaneau (ligne 10), Saint-François-Xavier (ligne 13). Bus :
Vaneau – Babylone (ligne 86)
Lieu accessible aux personnes à mobilité
réduite

Animations et ateliers

  • Conseils horticoles
  • Rempotage de plantes

Visites guidées

  • Visite du potager du jardin
    Participation limitée à 12 personnes. Départs toutes les heures et
    demie, quatre départs chaque jour

Jeux

  • Atelier de dessin
  • Quiz autour des arbres destiné aux enfants et aux parents
  • Marelle autour du
    règlement des parcs et jardins
  • Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Jardin partagé Catherine Labouré

Samedi 26 septembre à 16h30

Jeux

  • Animation proposée par la MAIF sur
    la biodiversité :     le jeu Sport Planète
  • Mise en place d’une écobox à
    destination des familles

Retrouvez CPN Val de Seine, l’association qui anime ce jardin partagé, sur son site Web et sa page Facebook.

Que vous vous rendiez dans le village éphémère de la Fête ou dans un jardin partagé, profitez de toutes les visites, ateliers et activités proposés dans le 7e.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin Catherine Labouré 29 rue de Babylone  75007 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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