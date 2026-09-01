Fête des jardins : le 7e célèbre la nature en ville ! Jardin Catherine Labouré PARIS

Informations pratiques

Jardin Catherine Labouré

Dans le 7e, les jardiniers de la Ville vous accueillent cette année dans le jardin Catherine Labouré, lieu de pèlerinage et ancien jardin de couvent comptant aujourd’hui un potager pédagogique faisant écho à son passé.

29 rue de Babylone, Paris 7ᵉ

Métro : Sèvres –

Babylone (lignes 10, 12), Vaneau (ligne 10), Saint-François-Xavier (ligne 13). Bus :

Vaneau – Babylone (ligne 86)

Lieu accessible aux personnes à mobilité

réduite

Animations et ateliers

Conseils horticoles

Rempotage de plantes

Visites guidées

Visite du potager du jardin

Participation limitée à 12 personnes. Départs toutes les heures et

demie, quatre départs chaque jour

Jeux

Atelier de dessin

Quiz autour des arbres destiné aux enfants et aux parents

autour des arbres destiné aux enfants et aux parents Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Les jardins partagés vous accueillent

Jardin partagé Catherine Labouré





Samedi 26 septembre à 16h30

Jeux



Animation proposée par la MAIF sur

la biodiversité : le jeu Sport Planète

le jeu Sport Planète Mise en place d’une écobox à

destination des familles

Retrouvez CPN Val de Seine, l’association qui anime ce jardin partagé, sur son site Web et sa page Facebook.

Que vous vous rendiez dans le village éphémère de la Fête ou dans un jardin partagé, profitez de toutes les visites, ateliers et activités proposés dans le 7e.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin Catherine Labouré 29 rue de Babylone 75007 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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