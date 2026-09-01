Fête des jardins : Paris Centre célèbre la nature en ville ! Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Informations pratiques

Square du Temple – Élie Wiesel

Les jardiniers de la ville vous accueillent dans le square du Temple – Élie Wiesel, à l’emplacement où siégeait autrefois l’ordre du Temple, issu de la chevalerie chrétienne médiévale.

64 rue de Bretagne, Paris 3e

Métro : Temple (ligne 3), Filles du Calvaire (ligne 8), Arts et Métiers (ligne 11). Bus : Square du Temple (lignes 20, 75)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers et animations

Rempotage de plantes

de plantes Réalisation de mini-jardins

Atelier de tissage végétal

Création de fleurs en papier

Présentation de la diversité des orchidées et conseils de culture

et Conseils horticoles

Démonstrations de jardinage et échanges tout au long du week-end

et tout au long du week-end Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueilet de surveillance et des agents de la Police municipale

Jeux

Découverte des senteurs : boîte mystère permettant de reconnaître différents éléments naturels par le toucher

boîte mystère permettant de reconnaître différents éléments naturels par le toucher Marelle autour du règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Grimper

aux arbres

Découverte de la grimpe pour les enfants , encadrés par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris

De 14h30 à 18h30

, encadrés par les arboristes-grimpeurs de la Ville de Paris De 14h30 à 18h30 Présentation du métier d’arboriste-grimpeur, de ses spécificités et du matériel

utilisé

Les jardins partagés vous accueillent

Le Potager des Oiseaux

Samedi 26 septembre à 16h30

3 rue des Oiseaux, Paris 3e

Métro : Temple (ligne 3), Filles du Calvaire (ligne 8), Arts et Métiers (ligne 11). Bus : Square du Temple (lignes 20, 75)

Lecture des « Cygnes sauvages », conte de Hans Christian Andersen

À deux pas du village éphémère de Paris Centre, découvrez un jardin partagé de quartier, récemment rouvert après six ans de travaux. Dans un cadre bucolique, laissez-vous porter par la lecture d’un conte traditionnel danois par Vincent Figureau, universitaire, critique d’art lyrique, et animateur de promenades littéraires.

Retrouvez ici le site Web du jardin partagé

Académie du Climat

Dimanche 27 septembre, de 14h à 18h

2 place Baudoyer (dans l’ancienne mairie du 4e), Paris 4e

Métro : Pont Marie (ligne 7), Hôtel de Ville (lignes 1, 11). Bus : Académie du Climat (lignes 76, 69, 96)

Atelier de fabrication de confiture maison

Le confiturier urbain Polymathe Kostas vous propose de fabriquer vos propres confitures avec des fruits de saison. Apportez un pot en verre vide, ou des petits pots, propres et sans étiquette… Et repartez avec votre préparation !

À travers cet atelier d’initiation à la fabrication de confiture en petit groupe, dans un esprit convivial et de partage, apprenez à lutter contre le gaspillage et valoriser des fruits locaux et de saison : Kostas vous révèle tous ses secrets afin de refaire vos préparations chez vous et continuer à vous régaler !

Rendez-vous dans la cuisine pédagogique, au 1er étage de l’Académie (au-dessus de la buvette). Atelier ouvert à tous à partir de 10 ans, sur inscription sur lesite de l’Académie du Climat : les horaires et la page d’inscription seront bientôt publiés

Atelier : « Du béton aux bourdons, transformer un petit espace en ville en un potager luxuriant »

Par la Maison Sport-Santé du Mont-Mesly

Cet atelier vous invite à (re)découvrir le potentiel des espaces verts autour de nous – qu’il s’agisse d’un balcon, d’une cour d’immeuble, ou encore d’un jardin partagé. Dans un contexte de réchauffement climatique et d’artificialisation des sols, les jardins urbains occupent plusieurs fonctions essentielles : îlots de fraîcheur, havres de biodiversité, et lieux de lien social.

Au programme : conseils de jardinage en milieu urbain, réalisation de compositions de graines pour abeilles et réalisation d’engrais maison biologique.

De 14h à 18h, en continu, sur la place Baudoyer. Atelier ouvert à tous à partir de 10 ans. Retrouvez la Maison Sport-Santé sur leursite Web

Atelier de jardinage pédagogique urbain : « A vos petits pots, plantez ! »

Qu’est-ce qu’une plante ? Comment en faire pousser une ? Comment l’entretenir, la soigner ? Quels sont ses besoins ?

À travers cet atelier animé par Mademoiselle Joëlle, bénéficiez de conseils de jardinage et de soin des plantes. Apprenez à traiter les maladies qui touchent les végétaux, découvrez plusieurs manières de protéger la biodiversité au niveau local, national et mondial, échangez vos expériences avec les autres participants… Un joli moment de convivialité et de partage, à la fin duquel vous pourrez repartir avec votre plantation !

De 14h à 18h, en continu, sur la place Baudoyer. Atelier ouvert à tous à partir de 7 ans

Les jeux TV à la sauce terroir

Bienvenue sur le plateau de Terroir en prime time avec Fantastiko! Au programme : Le Juste Brie, Qui veut gagner des Jambons, Meuh’ney Drop, Questions pour un Fromage ou encore Les 12 Coups du Pays… Affrontez-vous dans une ambiance conviviale, gourmande et déjantée, et devenez champion du terroir ! Les participants seront regroupés en équipe de 6 personnes.

Jeu ouvert à tous à partir de 8 ans. Deux sessions sont prévues : une première de 14h à 15h, et une seconde de 16h à 17h. Sur inscription sur lesite de l’Académie du Climat(30 places disponibles par session) : les horaires et la page d’inscription seront bientôt publiés

Spectacle de kamishibaï : « Marius et la mélodie des abeilles »

Ce spectacle familial de kamishibaï (forme de théâtre ambulant japonais, qui consiste à faire défiler des illustrations devant les spectateurs) par Fantastiko, met en scène l’histoire de Marius, un jeune garçon qui va devenir apiculteur pour profiter du miel de ses abeilles.

Spectacle tout public. Deux représentations sont prévues sur la place Baudoyer, à 15h15 et à 17h (durée : 45 minutes). Entrée et placement libres (15 places disponibles par représentation)

Atelier sur la biodiversité d’Île-de-France

Par PikPik Environnement

Découverte de la biodiversité francilienne : sensibilisation aux espèces animales et

végétales « mal aimées » et méconnues (rats, pigeons, ronces…), leurs rôles au sein des écosystèmes …

de la : sensibilisation aux espèces animales et végétales (rats, pigeons, ronces…), … Test de connaissances

De 14h à 18h, en continu, sur la place Baudoyer. Atelier ouvert à tous. Retrouvez PikPik Environnement sur leur site Web

Atelier : « La nature dans les arts du fil »

Par les Effilochés

Au cours de cet atelier, vous pourrez réaliser un objet en crochet ou en broderie, représentant un élément naturel (fleur, plante…), et repartir avec votre création.

Prérequis : savoir pratiquer le crochet ou la broderie. Prévoir 1h30 de temps de fabrication

De 14h à 18h, sur la place Baudoyer, en continu. Atelier ouvert à tous, y compris les enfants savant pratiquer le crochet ou la broderie (8 places disponibles en simultané)

Atelier de fabrication de jus de fruits

Par les Mamans sans Frontières

Venez déguster et participer à la fabrication de jus de fruits de l’Afrique de l’Ouest, et échanger avec les mamans de l’association.

De 14h à 18h, sur la place Baudoyer, en continu. Atelier ouvert à tous

Atelier de création de bijoux

Par Les couleurs du bonheur

Création de bijoux (bracelets, boucles d’oreilles, porte-clés…) « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de rocaille en verre !

De 14h à 18h, sur la place Baudoyer, en continu. Atelier ouvert à tous, à partir de 5 ans. Les jeunes enfants doivent être aidés par un adulte accompagnant. Retrouvez Les couleurs du bonheur sur leur page Instagram

Atelier d’initiation à la reconnaissance des végétaux

Au cours de cet atelier animé par l’École Du Breuil, apprenez les bases de

la reconnaissance des arbres communs !

Vous trouverez aussi des informations sur les formations

proposées par l’établissement.

De 14h à 18h, sur la place Baudoyer, en continu. Atelier

ouvert à tous. Retrouvez l’École Du Breuil sur son site Web

Balade botanique

Par les médiateurs

de l’Académie du Climat

Balade urbaine à travers le quartier et découverte de

la biodiversité en ville

à travers le quartier et Observation et reconnaissance des arbres parisiens (platanes, bouleau, ormes,

arbre de Judée…), ou selon la saison, des adventices (végétaux poussant de façon

spontanée dans des milieux aménagés, sans y avoir été plantés)

3 balades tout public

de 45 minutes. Départs à 14h, 15h, et 16h. 12 places disponibles par balade,

sur inscription surle site de l’Académie du Climat

Ateliers biodiversité

Par les médiateurs

de l’Académie du Climat

Linogravure

« Carnito » : fabrication de carnet en papier réemployé

fabrication de carnet en papier réemployé Tampon biodiversité

De 14h à 18h, sur la place Baudoyer, en continu. Ateliers

ouverts à tous

Que vous vous rendiez dans le village éphémère de la Fête, à l’Académie du Climat ou dans des jardins partagés, découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés dans Paris Centre.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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